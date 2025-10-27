Cuando Stephen King encontró a Maurice Sendak en el bosque de Hansel y Gretel

El año pasado, Stephen King se sometió a una operación de reemplazo de cadera que no salió muy bien. El rey del terror no tuvo más remedio que someterse al procedimiento por las secuelas que le dejó el atropello que sufrió en 1999 mientras caminaba ... cerca de su casa en Maine. Tenía mucho dolor, pero recibió una llamada que palió su malestar.

La Fundación Maurice Sendak le pidió que escribiera una versión de 'Hansel y Gretel' para acompañar a las ilustraciones inéditas que llevó a cabo el autor de 'Donde viven los monstruos' para una ópera de Engelbert Humperdinck de 1997 basada en el cuento de los hermanos Grimm. «Me sacó de ese estado. Fue algo nuevo. Escribir siempre ha sido mi vía de escape, en cierto modo», aseguraba King en una entrevista reciente a Associated Press.

El autor de 'Carrie' reconoce en el prólogo de 'Hansel y Gretel' (Lumen) que conoció los títulos de Sendak gracias a sus hijos. Su mujer, Tabitha King, conocía sus cuentos y se los leían por las noches: el mayor le pedía 'Donde viven los monstruos'; la mediana, '¡Dídola Pídola Pon!', y el pequeño, 'Sopa de pollo con arroz'. «Me fascinaron sus historias -luminosas por fuera, oscuras por dentro… o a veces al revés-», afirma.

Para King, esa es la esencia misma de los cuentos de hadas: «Un exterior luminoso, un centro oscuro y terrible, y unos niños valientes e ingeniosos», subraya. El escritor ya versionó 'Caperucita Roja' y 'Jack y las habichuelas mágicas', entre otros clásicos, pero siente que por encima de ellos se encuentra la influencia de la historia de los hermanos. «En cierto modo, he pasado gran parte de mi vida escribiendo sobre niños como Hansel y Gretel».

Verónica Fajardo, editora del libro en España, también ve esta historia como una continuación natural del universo de King. Pese a las adversidades, los hermanos aplican su astucia para sobrevivir. «No se dejan vencer por las adversidades y salen victoriosos. ¿Cómo no había escrito esta historia antes? Quizás él mismo se lo pregunta».

Publicado por primera vez en la antología de los hermanos Grimm de 1812, muchos especialistas sitúan el origen del cuento en la gran hambruna que azotó Europa en el siglo XIV, tras lo que hoy se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. Las familias, desesperadas por la escasez de alimentos, llegaron a abandonar a sus hijos en los bosques.

Eso es lo que le ocurre a los hermanos protagonistas, que usan migas de pan para ayudarse a encontrar el camino de regreso a casa, y que son capturados por una bruja malvada que inicialmente se hace pasar por una anciana bondadosa (algunos creen ver en sus ansias por comérselos ecos de los episodios de canibalismo que ocurrieron durante esos períodos de extrema necesidad).

Ilustración de Sendak de la casa de Hansel y Gretel

La terrorífica historia era todavía peor. Como en el caso de 'Blancanieves', en las primeras versiones publicadas por los hermanos Grimm era la madre biológica la que abandona a sus hijos, no la madrastra. Jacob y Wilhelm Grimm (junto a sus editores) se dieron cuenta de que los padres no comprarían esos libros para sus retoños a menos que las partes «ofensivas» fueran eliminadas, así que las historias fueron revisadas. Una madre que abandona o intenta matar a sus hijos resultaba una figura demasiado perturbadora y crearon otra villana más fácil de asimilar.

King se mantiene bastante fiel a esa versión, aunque reconoce que carga las tintas sobre ella. «Tiene comida que ha guardado. Incluso el padre tiene sus problemas, pues es tan ingenuo que parece que está de acuerdo con los argumentos de la madrastra», señala en la citada entrevista.

Al construir su texto alrededor de unas ilustraciones que ya existían, la imaginación del autor de 'Carrie' se deja ir con lo que Sendak había creado. «Los cuentos de hadas son parte de la tradición popular y como tales no hay una versión que sea 'la verdadera'. Cada cual puede aportar, añadir, olvidar… King coge lo que hizo Sendak y a partir de esto imagina. ¿Añade cosas por causa de las ilustraciones? ¿O quizás, incluso sin las ilustraciones, habría sido esta su versión de Hansel y Gretel? A saber. La versión, texto e ilustración, es una delicia tal como está«, comenta la editora de Lumen y Beascoa.

Dos son las escenas dibujadas por el autor que captaron su atención desde el principio. En primer lugar, la malvada bruja montada en su escoba con una bolsa de niños raptados al hombro. La segunda, la casita de chocolate, que está animada. Coincide con Fajardo. «Creo que en la imaginación de todos está esa casa maravillosa con paredes de bizcocho y ventanas de caramelo y un tejado de chocolate con dulces de colores… La de Sendak es genial. Me encanta la transformación que sufre en sucesivas páginas: de repente lo que era caramelo es una lengua, una nariz gigante, salen manos… ¡está claro que los va a atrapar! El miedo no lo da la bruja, lo da la casita que es la primera que engulle a los niños».

Muchos especialistas sitúan el origen del cuento en la gran hambruna que azotó Europa en el siglo XIV Maurice Sendak

'Deus ex machina'

Otro par de decisiones de Sendak son las responsables de los principales cambios de guion de King. En el cuento original, un pato mágico ayuda a los hermanos a cruzar un estanque, pero el autor de 'Donde viven los monstruos' no ilustró ese pasaje, así que el escritor decidió eliminarlo. «Me pareció un 'deus ex machina'», confiesa. En cambio, Sendak incluyó una escena distinta: un proscenio natural en un árbol donde Hansel y Gretel duermen la noche antes de ser abandonados en el bosque. Gretel sueña con ángeles que vuelan alrededor de la luna, mientras Hansel sufre una pesadilla. Ese contraste entre lo tierno y lo siniestro define el tono del cuento.

«Es un texto con un punto de terror que a los niños les fascina, Les da miedo, pero los atrae. Como si fuera la casita de chocolate«, puntualiza Fajardo. Los fans de King también caerán en sus redes y él mismo sube la apuesta. «Estoy seguro de que hay por ahí muchos padres 'boomers' (algunos quizá estén leyendo esto) que se ven reflejados en nosotros y se alegran de poder leerles a sus nietos algo más de Sendak», escribe en el prólogo.

El adulto es, en el fondo, el que le da sentido a todo el conjunto del libro, que funciona como una representación teatral: al leer en voz alta, al interpretar cada papel. Y, cuando pasa cada página, el telón se alza para revelar una nueva escena. Stephen King y Maurice Sendak recuperan todo el poder del cuento clásico.