Stephen King, el autor más prohibido en las escuelas públicas de Estados Unidos

'Carrie' o 'Apocalipsis', entre los títulos de Stephen King que han sido retirados de las aulas de EE. UU.

Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas públicas de Estados Unidos de PEN America ha puesto de manifiesto que Stephen King es el autor más afectado. Publicado este miércoles, 'Prohibidos en EE.UU.' analiza el curso escolar 2024-2025, el cuarto desde que esta organización, cuyo objetivo es defender la libertad de expresión, consideró que estos vetos alcanzaban un nivel preocupante.

Hace poco más de un año, llegó a los medios que varios libros de Stephen King habían sido retirados de las bibliotecas de colegios de Florida por contenido sexual. En aquel momento, el rey del terror lanzó un tuit de respuesta que se hizo viral y que generó un gran debate en EE.UU. acerca de qué debe considerarse material de lectura adecuado en las aulas.

Hoy, PEN America certifica que es el autor más vetado. Casi un centenar de títulos, 87, se han prohibido un total de 206 veces, con 'Carrie' y 'Apocalipsis' entre las afectadas. El título más retirado de todos fue 'La naranja mecánica', el clásico distópico de Anthony Burgess de los 60, con 23 vetos, seguido por 'Vendida' de Patricia McCormick, con 20.

Esas cifras han vuelto tener respuesta por parte del rey del terror. «Ahora soy el autor más prohibido en Estados Unidos: 87 libros. ¿Os sugiero que elijáis uno y busquéis a qué se deben todas estas quejas? Los prohibelibros moralistas no siempre se salen con la suya. ¡Esto sigue siendo Estados Unidos, maldita sea!», ha escrito en su cuenta de la red social X.

I am now the most banned author in the United States--87 books. May I suggest you pick up one of them and see what all the pissing & moaning is about? Self-righteous book banners don't always get to have their way. This is still America, dammit. — Stephen King (@StephenKing) September 26, 2025

Entre 2024 y 2025 se registraron 6.870 casos de prohibiciones, una cifra inferior a las más de 10.000 del curso 2023-24. Alrededor del 80% de los vetos se originaron en tres estados que han promulgado o intentado promulgar leyes que exigen la retirada de libros considerados objetables: Florida, Texas y Tennessee.

En Utah y Carolina del Sur se han creado incluso listas de títulos prohibidos a nivel estatal, que han derivado en miles de retiradas simultáneas de bibliotecas escolares. Mientras tanto, PEN encontró pocas o ninguna retirada en Illinois, Maryland y Nueva Jersey.

El informe subraya que los libros que abordan cuestiones de identidad racial, diversidad sexual o violencia de género son los más perseguidos. Obras infantiles con protagonistas LGBTQ+ han sido tildadas de «sexualmente explícitas», por lo que han sido eliminadas de las aulas.

PEN America alerta de que estas prácticas socavan la libertad de expresión, empobrecen el sistema educativo y refuerzan un clima de desconfianza hacia docentes y bibliotecarios. «La censura se ha normalizado en la vida escolar de millones de niños», concluye el informe.