Oye, 'boomer': los jóvenes Z se comunican así para que no tú te enteres

Como reflejo de la sociedad, los cambios en el lenguaje diario dejan ver claramente la vertiginosa evolución de las formas de comunicación y, por ende, las diferencias generacionales en la forma de expresarse. Como ocurrió con los abuelos de hoy, que en sus años tenían ... su propio argot, los más jóvenes han desarrollado códigos propios que, en muchos casos, resultan ininteligibles y, para algunos, alarmantes.

La miniserie del momento, 'Adolescencia', ha generado un enorme desasosiego a los padres abocados al abismo de la brecha generacional por las expresiones que utilizan sus hijos. En un entorno donde los emoticonos, los términos en inglés y los memes se han convertido en parte fundamental de la expresión cotidiana, comprender la jerga juvenil es fundamental para no solo para conectar con la generación Z sino para detectar posibles problemas o crisis.

Uno de los capítulos de 'Adolescencia', por ejemplo, muestra cómo se usan los emoticonos para hablar en clave en una red misógina anglosajona en la que está involucrado el protagonista. Por el momento, en España este tipo de situaciones en los colegios e institutos son minoritarios, aunque para los padres es complicado hallar los rincones de Internet por los que navega su hijo adolescente. En general, los jóvenes españoles usan los emoticonos con fines humorísticos, reflejando un rasgo característico de la cultura del país. Sin embargo, algunos de estos símbolos han adquirido significados distintos a los originales, como ocurre con aquellos relacionados con drogas o relaciones sexuales.

Emoticonos

La risa

La ironía está muy presente en el uso de los emoticonos, esos ideogramas que bien parecen jeroglíficos modernizados. Así se explica que conceptos tan antagónicos como la calavera y el llanto se usen como sinónimos de reírse. Literalmente, se usan como sinónimos lloro de la risa o me muero de la risa. También se puede utilizar de forma irónica, como que algo no es gracioso.

El fuego y la nieve

De igual manera, el símbolo del fuego se utiliza de varias formas. La más habitual, para mostrar que algo gusta mucho o impresiona. Otra puede ser para mostrar desacuerdo a algo, haciendo referencia a que no gusta hasta el punto de que le prenderías fuego.

Otro de los símbolos más usados es el de la nieve, pero nada tiene que ver con el frío: hace referencia a la cocaína que viene de los países anglosajones.

Ser el GOAT

La palabra GOAT, que en inglés significa cabra, hace referencia al acrónimo Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos). Se usa para referirse a alguien como el mejor en su campo. En español no puede decirse de otra manera que traducir la palabra en sí, como la cabra. Por eso muchos se refieren a su futbolista, piloto o deportista que sea favorito como la cabra y colocan estos emoticonos para referirse a sus ídolos. También se suele trasladar a otros campos, como la política (en algunos casos de forma irónica), o la televisión.

Los eróticos

Los emoticonos del melocotón, la berenjena y las gotas de sudor tienen connotación erótica. El melocotón significa culo, la berenjena hace referencia al pene y las gotas de sudor a la eyaculación. Al juntarse, se puede uno imaginar lo que puede representar.

Eufemismos o expresiones discriminatorias

El caso más alarmante del lenguaje de la generación Z es el de emplear 'eufemismos' para expresar contenido despectivo codificados. La gran mayoría de redes sociales tienen mecanismos para detectar contenido de odio o discriminación, y por eso los jóvenes, en lugar de utilizar términos directos que puedan ser fácilmente detectados y sancionados, los sustituyen por expresiones racistas u homófobas enmascaradas con sutiles referencias a rasgos y comportamientos asociados a ciertos grupos sociales.

El uso de estas expresiones en redes sociales responde a una tendencia en la que los jóvenes intentan disfrazar comentarios discriminatorios con humor y creatividad, buscando ser cada vez más ingeniosos no solo para evadir la moderación sino también para conseguir viralidad, que no es más que una forma de aceptación social.

A través de referencias a la tecnología, los videojuegos o fenómenos de la cultura pop, logran construir un lenguaje propio que, aunque pueda parecer inofensivo o simplemente humorístico para quienes lo emplean, perpetúa estereotipos y normaliza la burla hacia distintos colectivos. La competencia por ser más original y afilado en estas expresiones genera una dinámica en la que el ingenio se convierte en un arma para encubrir discursos de odio bajo la apariencia de simple entretenimiento.

Alérgico al jamón

Es utilizada en redes sociales como un eufemismo para referirse de manera encubierta y despectiva a personas musulmanas, ya que en el Islam está prohibido el consumo de carne de cerdo.

Jovenlandia o jovenlandés

Es un término utilizado de forma irónica para referirse a cómo en algunas noticias informativas se evita mencionar directamente la nacionalidad o el origen de algunos delincuentes en sus noticias. Se usa con la idea de que, en lugar de especificar su procedencia, los medios emplean expresiones ambiguas como «un joven de 17 años» o «un grupo de jóvenes», lo que algunos consideran una estrategia para ocultar la identidad de ciertos colectivos y evitar controversias.

Los cirujanos

Hace referencia a varios grupos raciales asociados a delitos cometidos con arma blanca. Normalmente gitanos, pero también a personas musulmanas.

Marronlandia

Término que algunos usuarios emplean para referirse a países africanos o latinoamericanos con altas tasas de población mestiza o afrodescendiente. Se utiliza de forma despectiva para asociar estos lugares con pobreza, delincuencia o corrupción, reforzando estereotipos raciales negativos.

Los ingenieros

Usado de forma irónica para referirse a personas predominantemente latinoamericanas que trabajan como constructores u obreros.

Becado

Para referirse a personas migrantes o racializadas, sugiriendo que reciben ayudas del Estado injustamente.

«La chica de 8 de elixir»

Surge de la jerga de Clash Royale, un popular juego de móvil en el que los personajes grandes y pesadas, los 'tanques', cuestan 8 de elixir, el recurso necesario para desplegarlos. En redes sociales, algunos jóvenes usan esta metáfora para referirse de manera despectiva a mujeres con sobrepeso, insinuando que ocupan mucho espacio o que son 'pesadas' en su significado más amplio.

Usuario premium de McDonald's

Para referirse a alguien con sobrepeso, insinuando que su dieta es poco saludable.

Bautista, flautista

Son eufemismos para referirse a una persona autista.

Expresiones que provienen de los videojuegos

Los videojuegos forman parte del imaginario colectivo de los adolescentes. Muchas referencias vienen de la cultura 'gamer', maximizada gracias al altavoz de los streamers se han ido adueñando del vocabulario de los jóvenes.

'Try hard'

Se refiere a personas que se dejan todo en el videojuego , que dan el máximo para ganar, sin buscar la diversión. Se usa para describir a alguien que se esfuerza demasiado en cualquier cosa, a veces con una connotación negativa de ser demasiado competitivo o intenso.

Buguearse

Un 'bug' es un pequeño fallo en el comportamiento de un programa informático. Se usa para describir cuando un hecho no ocurre correctamente o funciona de manera totalmente inesperada, ya sea un dispositivo electrónico, mecánico o incluso una persona que se queda bloqueada mentalmente.

Lore

Proviene del inglés antiguo 'lar', que significa enseñar. En la actualidad es una historia de fondo o contexto de una narrativa. También es el conjunto de elementos que conforman y enriquecen el desarrollo de un videojuego. Se usa para referirse a la historia compleja y detallada detrás de algo, no solo videojuegos, sino también series, películas, etc.

En el uso diario, puede referirse al contexto de un grupo social: el 'lore' de un centro de trabajo, un instituto o una pandilla de amigos.

NPC

Acrónimo que viene del inglés 'Non Playable Character', refiriéndose a una persona que actúa de manera robótica o sin iniciativa propia, un personaje secundario en videojuegos. Se usa para describir a alguien que sigue las reglas sin cuestionar o que carece de personalidad propia.

GG (Good Game)

Abreviatura utilizada al final de una partida para reconocer el buen juego del oponente, incluso si se ha perdido. Se ha extendido para reconocer cualquier logro o buen trabajo.

Nerfear / Buffear

'Nerfear' significa debilitar , generalmente un personaje o arma en un videojuego, para equilibrar el juego, mientras que 'Buffear' es lo contrario, fortalecerlo. Se usa para describir cuando algo se vuelve menos o más efectivo en cualquier contexto.

Carrilear o tirar del carro

Alguien que 'carrilea' es el mejor de la partida, lo hace todo en el equipo ganando la partida él solo prácticamente. Se utiliza también en otros ámbitos como el deporte o incluso trabajos en grupo del colegio.

Expresiones que provienen de memes o virales en redes sociales

A este lenguaje se suman las expresiones que surgen de los memes y fenómenos virales, que han marcado una era de humor absurdo e instantáneo en la que los jóvenes buscan divertirse y comunicar ideas a través de imágenes, frases o situaciones que adquieren sentido solo dentro de su contexto.

'Skibidi toilet'

Proviene de un meme en TikTok con muchas capas de ironía y muchos memes o vídeos virales mezclados. La palabra Skibidi proviene de una canción bulgara que su estribillo empieza con ese conjunto de fonemas que se hizo famoso por un influencer que movía la panza al ritmo de dicha canción, y que acabó unido al vídeo viral de la película Zoolander con el audio de la canción de Timbaland y Nelly Furtado 'Give It To Me'. Un usuario de Tik Tok decidió juntarlo todo y montarlo con un váter (toilet) que tiene la cabeza de un hombre dentro, naciendo así 'Skibidi toilet'.

Es una forma muy enrevesada de expresar algo que, precisamente, tiene demasiadas capas de complejidad para ser entendido a la primera y de manera explícita.

Potaxie

Una persona perteneciente a la comunidad LGTBIQ+ o que la apoya. El término proviene de un un vídeo viral de una mujer que dice que el aguacate tiene mucho potasio, pero se confunde, diciendo algo similar a «potaxie». A raíz de eso se creo una comunidad y una serie de memes relacionados. Gente en Tik Tok comenzaron a hacer videos explicativos del término creando una intrahistoria del término y del símbolo de las potaxie que claramente es un aguacate. También se editaron canciones famosas con sonidos graciosos, cambiando las letras de las mismas y el sonido.

FIFE

Un 'fife' es un hombre heterosexual futbolero al que le gusta jugar al videojuego 'FIFA', la conocida saga de EA Sports. Viene a significar lo mismo que el clásico 'machirulo'.

Sigma

Describe a una persona, generalmente masculina, que es tranquila, segura de sí misma y sigue sus propias reglas, sin conformarse con las expectativas sociales tradicionales. Este concepto se originó en comunidades en línea como una extensión de los arquetipos de 'macho alfa' y 'macho beta', posicionando al 'macho sigma' como un individuo que, aunque no busca liderar ni seguir, logra éxito y reconocimiento de manera independiente.

Aura

Viene a ser sinónimo de carisma. El origen es un meme de alguien que gana o pierde puntos de aura por acciones cotidianas y algunas no tanto. Absurdos como que se quede enganchada la chaqueta con el pomo de la puerta hace perder puntos de aura, pero aprobar un examen sin estudiar ganas puntos de aura. También se hizo famosa la frase «aura o laura» refiriéndose a aura una persona con carisma y laura una que no.

POV

Acrónimo del inglés 'Point of View', que significa punto de vista. Hoy en día se usa en muchos 'memes' para señalar un punto de vista concreto ya sea subjetivo, de otra persona o incluso objetos.

Factos

Es una de las expresiones más usadas en redes para afirmar que algo es una verdad absoluta, irrefutable y, muchas veces, evidente. Viene del inglés 'facts' (hechos) y se popularizó especialmente en el mundo del fútbol. Se suele usar cuando alguien dice algo con lo que se está 100% de acuerdo o cuando se quiere dar más énfasis a una afirmación.

En España, se hizo muy popular por Los Colgaos, un grupo de tres amigos cordobeses que juegan a darle al larguero ('crossbar challenge') para soltar un 'facto'.

Expresiones que provienen del inglés

El idioma predominante en redes sociales es el inglés por lo que muchas palabras no se traducen porque no tienen un equivalente exacto. Al traducirlas pierden la gracia y requieren de explicación. Muchos de estos anglicismos ya se usan de manera cotidiana como selfie, spoiler o incluso fútbol. Estos son los anglicismos más usados.

Aesthetic

Estilo visual atractivo o con una estética específica.

Chill

Estar relajado, en calma.

Crush

La persona que te gusta o de la que estás enamorada. En español podría traducirse como amor platónico.

Cringe

Significa vergüenza ajena.

Glow up

Hace referencia a cuando una persona cambia ya sea física o psicológicamente de manera positiva. Etimológicamente proviene del inglés que significa brillar juntándose con 'grow up' que significa crecer, y así nace el nuevo significado referido al cambio que puedes tener cuando 'creces' que te hace 'brillar'.

FOMO

Acrónimo en inglés Fear Of Missing Out que significa miedo a perderse experiencias o eventos.

Tirar beef

Insultar o provocar a alguien, generalmente en redes sociales o música (como en el rap y el reguetón).

Vibe

Ambiente o energía que transmite algo o alguien.

Expresiones que provienen del cine

Delulu

Forma abreviada de 'delusional' (delirante), usada para describir a alguien que se hace ilusiones poco realistas. Esta expresión se hizo famosa porque se utilizó en la película de Pixar 'Del revés 2', haciéndose viral en tiktok.

Canon / evento canónico

Se hizo popular a raíz de la película 'Spiderman: Cruzando el Multiverso', donde explican que cada personaje o en este caso cada Spiderman tiene un evento que no se puede reemplazar, como es la muerte del jefe de la policía de Nueva York en la popular película. La palabra 'canon', viene de las historias de fantasía y ciencia ficción, y se refiere a los acontecimientos originales de cada historia.

Cine

Se usa para describir algo impresionante o de gran calidad. Cuando ocurren momentos en tu vida que parecen grabados de una película.

Otaku / Onichan

Términos relacionados con la cultura anime. 'Onii-chan' es 'hermano mayor' en japonés y suele usarse en tono humorístico. Otaku en japonés significa friki, por lo tanto alguien otaku es un fanático del manga o anime.

Expresiones de la comunidad LGTBIQ+

La comunidad LGBTIQ+ ha encontrado en las redes sociales un espacio de expresión, visibilidad y reivindicación a través del lenguaje. Memes, frases virales y expresiones propias han surgido como una forma de celebrar la diversidad, desafiar estereotipos y fortalecer la identidad colectiva.

Servir coño

Adaptación del inglés 'slay', usado para elogiar el estilo, actitud o seguridad de alguien. En español es común la expresión «servir coño», usada para expresar mayor admiración o entusiasmo, habitualmente referido a mujeres.

PEC

Acrónimo de «Por El Culo», usado de manera metafórica hacia algo te gusta mucho y muestras entusiasmo

Yass queen / Dilo reina

Expresión utilizada para expresar aprobación o admiración. Se popularizó dentro de la cultura drag y en la comunidad LGBTQ+, especialmente como respuesta a algo impresionante o digno de respeto. Se usa comúnmente en videos, especialmente en TikTok, y es famosa por su asociación con el empoderamiento y la afirmación de las identidades queer.

Ser madre / madrear

Se utiliza cuando una persona destaca en algo, alguna acción o algún comportamiento admirable

La queso

Abreviatura de «La que soporta», que sería equivalente a decir «yo soy así y te aguantas». Viene a ser una modernización del clásico 'ajo y agua' (a joderse y aguantarse).

Tendencia -ch

Adaptación del lenguaje juvenil que consiste en añadir la terminación «-ch» a palabras comunes. En España se hizo muy popular gracias a 'las Verdunch' un grupo de dos chicas reporteras en Playz de RTVE. Algunos ejemplos son 'amorch' (amor) o 'y punch' (y punto), aunque puede aplicarse a prácticamente cualquier término.

Otras expresiones

Duro bro

Expresión para halagar a alguien que ha hecho algo impresionante.

Funar / estar funado

Cancelar o ser cancelado en redes sociales por una acción polémica.

Soy del… 02/03/09…

Forma de decir tu edad utilizando el año en que naciste. La generación Z nació en esa epoca por lo que en vez de decir que tengo 16 años, dicen que son del 09. La generación más adulta también utilizaba el año que nacieron para denominar a su quinta; «del 87»...

Manifestar

Cuando deseas algo con muchas ganas y lo piensas durante mucho tiempo, te visualizas haciéndolo o teniéndolo, estas manifestando.

Lit (literal)

Se usa para enfatizar que algo es genial o extremo.

Lache

Proviene del caló y se utiliza cuando algo te da vergüenza ajena o pereza.

Pana

Proviene del argot venezolano y significa amigo o compañero.

Lloro

Expresión usada para indicar que algo es muy gracioso.

Estar en tu PRIME

Estar en el mejor momento de tu vida o carrera.

En una sociedad cada vez más digitalizada, donde el tiempo frente a las pantallas supera al contacto directo entre personas, se hace imprescindible fortalecer los lazos intergeneracionales. Del mismo modo que los jóvenes logran entender mejor a los adultos cuando estos adoptan su lenguaje, comparten su música, sus lecturas, sus referentes y su cine, es fundamental que los adolescentes sientan que sus propios gustos son reconocidos y comprendidos.