El escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte, durante la entrevista que concedió a ABC Cultural

Los tres libros que marcaron la infancia de Arturo Pérez-Reverte y que recomienda leer una vez en la vida: cuáles son y dónde conseguirlos El novelista tiene su criterio bien marcado cuando se trata de recomendar lecturas fundamentales

Escritor, periodista y académico español, salió de su Cartagena natal cumplida la veintena de años con la decisión de vivir las historias que le habían contado los muchos libros que leyó en su infancia y adolescencia.

Arturo Pérez-Reverte se convirtió en reportero destacado en diversos conflictos armados y en un autor de éxito, con obras como El húsar, sus entregas del capitán Alatriste, Sidi, El club Dumas, Un día de cólera o Línea de fuego, sobre la guerra civil española, ambientada en la peor batalla del conflicto. Es uno de los autores más influyentes de la literatura española, y más allá de la escritura, es proclive a los revuelos de las redes. Su vida personal está marcada por la discreción y la privacidad, pero su obra le mantienen en el centro de la noticia.

El siempre polémico novelista Arturo Pérez-Reverte tiene su criterio bien marcado cuando se trata de recomendar lecturas fundamentales. Amante de las novelas de aventuras desde la infancia, ha compartido en diversas ocasiones su selección de tres títulos, que según él, toda persona debería leer al menos una vez en la vida.

«Cuando era niño no había televisión. La conocí con 12 años, así que mi entretenimiento principal era leer libros y ver cine», explicaba Reverte en una entrevista para Esquire. De ahí nace su pasión. Muchos niños también tienen como afición leer. También hay padres que quieren iniciar a sus pequeños en el hábito de la lectura. Sin embargo, encontrar títulos que les resulten atractivos y a los que se enganchen puede resultar complicado.

Los mejores libros para niños de todos los tiempos

En 2023, la BBC pidió opinión a 177 expertos de 56 países diferentes sobre cuáles eran los mejores libros para niños de todos los tiempos. Hubo tres que fueron los más repetidos. En primer lugar figuraba 'Donde viven los monstruos' (1963) de Maurice Sendak, seguido de 'Alicia en el País de las Maravillas' (1865) de Lewis Carroll y 'Pippi calzaslargas' (1945) de Astrid Lindgren.

El primer título trata de una historia ilustrada que ha marcado la infancia de millones de niños con una visión mágica sobre el miedo y la imaginación. El segundo clásico ha fascinado a lectores de múltiples edades gracias a su mundo surrealista, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupa una niña que fue capaz de desafiar las normas de su tiempo.

"Lo mejor de leer libros antes de enfrentarte a la vida es que cuando la vida llega todo te suena de algo; que es posible proyectar lo leído en cuanto la vida depara, y eso permite reconocer los paisajes y a quienes para bien o para mal los habitan".https://t.co/ZTIEAiUuAd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 6, 2025

Los tres libros imprescindibles para Pérez-Reverte

Pérez-Reverte tiene una clasificación un tanto distinta, y ha lanzado tres títulos que cree que todo joven debería leer sí o sí alguna vez en su vida. El primero de ellos es 'El capitán Blood', una obra de Rafael Sabatini publicada por primera vez en 1922, e inspirada directamente en la biografía del legendario filibustero galés Henry Morgan, que llegó a ser teniente gobernador de Jamaica. Aunque la novela está descatalogada, se pueden conseguir ediciones en buen estado de segunda mano. Además, ha sido adaptada al cine en varias ocasiones.

En segundo lugar para el escritor cartagenero se encuentra un clásico entre los clásicos como 'La isla del tesoro', escrito por Robert Louis Stevenson y su primera edición fue publicada en 1881. Narra las aventuras de Jim Hawkins en busca de la fortuna, y también ha sido llevada al cine en varias ocasiones.

Por último, el famoso novelista recomienda 'El corsario negro', de Emilio Salgari, una obra capaz de abrir la imaginación de un niño y transportarlo a los mares del Caribe. La historia que cuenta ocurre en plena época de esplendor de la piratería, cuando Emilio de Roccanera, más conocido como el Corsario Negro, ha jurado una terrible venganza por la muerte de sus hermanos a manos del gobernador de Maracaibo. Un triple viaje literario que puede adquirirse en la Casa del Libro y plataformas de compras online, y que marcó la infancia del escritor español.