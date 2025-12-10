Suscríbete a
Los secretos del cemento eterno: Pompeya confirma cómo construían los romanos

Un hallazgo del MIT en una obra congelada por el Vesubio demuestra que Roma utilizaba la mezcla en caliente, en aparente contradicción con Vitruvio

'Nature' publica la primera prueba directa de un proceso que explica la longevidad del hormigón romano y abre vías para cementos modernos más sostenibles

Plinio gana la batalla de la Historia: el Vesubio sepultó a Pompeya el 24 de agosto, no en otoño

El robot que resucita los frescos perdidos de Pompeya

Una antigua muralla de Pompeya en un sitio recién excavado, donde el profesor Admir Masic aplicó el análisis de composición para comprender cómo los antiguos romanos fabricaban hormigón que ha perdurado durante miles de años
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hallazgo científico y arqueológico en Pompeya da un vuelco definitivo a uno de los debates más apasionantes sobre la ingeniería romana: cómo fabricaban exactamente el hormigón que ha resistido durante dos milenios, desde acueductos hasta enormes cúpulas. El hormigón romano fue ... la base de la histórica revolución arquitectónica de Roma, permitiendo la construcción de edificios, puentes y acueductos, muchos de los cuales han llegado hasta nosotros en un estado de conservación extraordinario. Durante décadas, la ingeniería moderna ha admirado y envidiado esta durabilidad, incapaz de replicar materiales con tal resistencia a la intemperie y al paso de los siglos.

