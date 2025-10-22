Suscríbete a
La directora del Louvre plantea crear una comisaría de Policía dentro del museo

Laurence des Cars defiende que ya alertó sobre los graves agujeros de seguridad en la pinacoteca más visitada del mundo. Desvela también una cronología minuto a minuto del robo en el Louvre, que ha reabierto sus puertas este miércoles

Francia confirma cuáles son las piezas robadas del Museo Louvre: dos tiaras, dos collares y dos pares de pendientes con piedras preciosas

Reapertura del museo del Louvre, este miércoles
Reapertura del museo del Louvre, este miércoles AFP
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

El histórico robo del Museo del Louvre está dejando al descubierto un rosario catastrófico de problemas políticos y económicos nefastos, en la cúspide del Estado y sus ramificaciones políticas y gubernamentales, agravando la inseguridad de los bienes culturales de la Nación. Emmanuel Macron, presidente ... de la República, ha declarado: «Es necesario acelerar la puesta en marcha de medidas de seguridad». Petición piadosa e 'irrealista' para el Museo del Louvre, que ha reabierto sus puertas este miércoles tres días después del espectacular robo.

