El museo del Louvre valora las joyas robadas en 88 millones de euros

Laure Beccuau, fiscal de la capital francesa, ha señalado que la suma es «extremadamente espectacular» pero no es «comparable a los daños históricos»

Las joyas robadas del museo del Louvre este domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, según ha anunciado este martes la fiscal de París Laure Beccuau.

«El conservador del Louvre estimó los daños ... en 88 millones de euros», una suma «extremadamente espectacular», pero que «no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos», ha añadido la fiscal en la cadena de radio RTL.

