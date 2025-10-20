Suscríbete a
El Louvre, gran museo nacional, en estado crítico y convertido en un zoco multicultural

Emmanuel Macron anunció un gran programa de reformas anunciando el Louvre del siglo XXI

Robo en el Museo del Louvre: varios encapuchados roban nueve joyas de Napoleón

La maldición de las joyas de la Corona francesa: vendidas en la República y ahora robadas del Louvre

Inmigrantes africanos vendiendo objetos en la explanada del Louvre
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Emmanuel Macron, presidente de la República, y la dirección del Louvre hicieron a primeros de año un balance crítico del estado del gran museo nacional, pero no contaron la degradaciones más visibles para los millones de turistas que pueden tardar más de ... una hora para poder entrar en sus históricas galerías.

