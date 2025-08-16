¿Qué tiene Ibiza que todos los famosos quieren ir?

Todos los años Ibiza se convierte en el punto de referencia para las vacaciones. Siempre ha sido un lugar al que acudir para disfrutar de paisajes de ensueño, aguas cristalinas y buen tiempo. Aunque en otros años han sido destinos como Saint-Tropez, Mónaco ... o Mykonos los que han atraído a los famosos. Incluso Croacia parece estar abriéndose un hueco en las agendas de las celebridades. Sin embargo, este 2025 parece que las calas favoritas para disfrutar del verano es la conocida como 'isla blanca', especialmente entre las estrellas de Hollywood y grandes nombres estadounidenses.

El superyate de Jeff Bezos y Lauren Sánchez será el segundo más grande del mundo pero desde luego no ha sido el único en nuestras costas. Y eso que el magnate de Amazon y su mujer, con la que acaba de casarse, han estado viviendo una aparentemente interminable luna de miel que también ha atravesado las aguas de Italia, Croacia y las islas griegas. Pero durante su tiempo en Ibiza han señalado, indirectamente, el por qué esta zona de la geografía española es tan deseada.

El principal rasgo que tiene Ibiza en comparación con otros destinos paradisiacos europeos es su conectividad. El aeropuerto es más grande, está más conectado, y tiene incluso una terminal para jets privados. Además, aunque sea con muy poca diferencia, está más cerca de ciudades puente como puede ser Londres o París, que también son lugares de referencia para el lujo por sus tiendas y hoteles.

Curiosamente, también es más barato a la hora de acceder a las opciones más exclusivas. Según portales como TripAdvisor, lugares comparables como Mykonos tienen opciones similares para los turistas y muchas opciones de alto nivel, pero tienen precios más altos. Aunque eso no debería ser un factor a tener en cuenta para multimillonarios de la talla de Jeff Bezos (223.5 mil millones de dólares), o de fortunas más humildes como la de Dua Lipa (35 millones).

Revisado la accesibilidad y los precios, la otra opción que queda por comparar es la cultura. Finalmente, hay algo a tener en cuenta que es tan sencillo como las tendencias. Si bien Grecia o Italia son famosos por su historia antigua, nadie puede negar que artistas como Rosalía han puesto de moda a España y sus costumbres. Además, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, lo cual también facilita la comunicación y comprensión. No es coincidencia que tantas estrellas se dejen ver en los mismos locales con solo unos días de diferencia.

En particular hay uno que parece haber hecho las delicias de todos los famosos. Han estado Jeff Bezos y Lauren Sánchez -acompañados de Leonardo DiCaprio y Vittoria Pedretti- la pasada semana. Este fin de semana se han dejado ver por su embarcadero Chris Hemsworth junto a Matt Damon, Rita Ora y Taika Waititi. Dua Lipa y su novio, Callum Turner, han estado celebrando por adelantado el 30 cumpleaños de la cantante. Suficientes nombres de la élite internacional para demostrar que Casa Jondal, del chef Rafa Zafra, es el 'place to be' de este verano.

Chris, Luke y Liam Hemsworth, Matt Damon, Rita Ora y Taika Waititi; Eiza González y Mohammed al Turki y Dua Lipa y Callum Turner, todos en Casa Jondal (Ibiza) GTRES/REDES

Se trata de un chiringuito situado a unos 15 minutos en coche del centro de Ibiza pero en la recóndita y exclusiva cala Jondal, que tiene embarcadero a pie de restaurante y que está especializado en productos del mar. Desde lujos como el bogavante o la langosta, caviar preparado de diferentes maneras, o pescado recién pescado, hasta otros productos más populares como las anchoas o los boquerones. Cualquiera de las opciones son la carta de presentación perfecta para la gastronomía española, de la que Dua Lipa ya podría considerarse experta, puesto que pasa mucho tiempo en nuestro país. Otros famosos como Naomi Campbell, Eiza González o el cineasta Mohammed al Turki o Bono (en otros años) han pasado también por las mesas de Casa Jondal.

La pregunta que surge es si se trata de una recomendación pública, si es el boca a boca o si es que los famosos también comprueban qué sitios visitan sus compañeros de profesión antes de aventurarse a descubrir sitios por sí mismos. Y después de cenar, ¿cuál es el plan de noche? Al fin y al cabo Ibiza es famosa por su conexión con la música electrónica y con las noches de fiesta al aire libre.

Aunque entre los famosos últimamente no es tan habitual ir a este tipo de sitios, los hay que apuestan por las discotecas, y según el 'Daily Mail', Destino Five Ibiza es el lugar al que ir. Forma parte del tejido empresarial de Pachá y tiene diversos ambientes, además de contar con DJs famosos como Mel C o Boy George. En los últimos años personalidades como Anne Hathaway, Leonardo DiCaprio o Luke Evans han sido captados en este enorme local. Incluso estuvieron el Príncipe Guillermo y Kate Middleton durante una visita en 2006. Siempre fiestera Naomi Campbell también se ha dejado caer DC10 Ibiza; y por Ushuaïa, como Sofía Vergara. En los últimos años también ha sido vista en Hï Ibiza, estos dos últimos locales del empresario Yann Pissenem, con el que tiene una buena relación.

La otra opción es dar tu propia fiesta en casa. Sobre todo cuando los famosos alquilan villas gigantescas en donde caben todos los amigos que quieran invitar. Como ha sido el caso de Aron Piper, que fue el anfitrión de la cita -organizada por una marca de alcohol- en la que Leonardo DiCaprio tuvo que identificarse ante la policía, que acudía para comprobar si se cumplía el aforo.

Previamente, rostros conocidos de todo el mundo como Sofía Vergara, Kate Hudson o Andrés Velencoso estuvieron en el gran cumpleaños de Mohammed al Turki a principios de julio, que se celebró en una preciosa villa con piscina y terreno de sobra. Pero incluso en las mejores circunstancias también hay una posibilidad de que todo se tuerza si se acaban las provisiones: por eso se creó Drink Home Ibiza, un servicio que resulta imprescindible en un sitio con tantos ricos por metro cuadrado y tanta fama de ser el lugar perfecto para salir de fiesta. Si te quedas sin alcohol premium te llevan lo que pidas en un momento, da igual la hora o el día que sea, y aseguran que han atendido a todo tipo de celebridades, multimillonarios, jeques o deportistas.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de disfrutar sin pisar tierra, como parece que fue el caso de Jennifer Aniston en Mallorca. A la conocida actriz de 'Friends' solo se la fotografió a bordo de un yate y no se sabe si llegó a desembarcar en algún momento. Es la mejor manera de preservar su privacidad y evitar ser fotografiados, aunque eso también suponga perderse la oportunidad probar los restaurantes más famosos de la zona.

El pasado año se dice que Taylor Swift estuvo en el hotel Six Senses Ibiza, que ofrece una especie de retiro para «experiencias espirituales profundas que celebran la música, el arte y el bienestar». Es decir, muy alejado de la cultura de la noche por la que Ibiza se hizo famosa en los años 2000. Aunque fuera en Mallorca, los artistas Justin Bieber y Kanye West también escogieron el archipiélago balear para disfrutar de una especie de 'desintoxicación' de la vida californiana, ya que se dieron paseos por sus calles como si no fueran estrellas internacionales.

Entre los famosos afincados en España que también han sido fotografiados estos días en Ibiza están Pelayo Díaz, Dani Carvajal y su familia, el Cholo Simeone y la suya o Achraf Hakimi con sus hijos. Además de artistas internacionales pero de habla hispana como Camila Cabello y su nuevo novio, Nicki Nicole o Anitta. No hay quien se resista a los encantos de la isla.