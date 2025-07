La SGAE repartirá 300.000 euros entre sus socios afectados por el concurso de acreedores de Wegow

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado la concesión de anticipos especiales para sus socias y socios afectados por el preconcurso de acreedores de Wegow, plataforma dedicada a la venta de entradas para conciertos.

La Junta Directiva ha asignado un programa de ayudas por un total de 300.000 euros. Conscientes del impacto económico que esta situación ha causado en numerosos creadores y creadoras, SGAE ha habilitado estas ayudas para cubrir los impagos sufridos por cerca de un centenar de socias y socios, en concepto de derechos de autor generados por conciertos gestionados a través de la ticketera.

Las socias y los socios que necesiten solicitar este anticipo pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico ayudawegow@sgae.es. Todas las solicitudes serán valoradas individualmente, evaluando el impacto económico sufrido, la actividad profesional reciente y la documentación acreditativa del perjuicio, garantizando un proceso transparente y objetivo.

«Desde SGAE queremos mostrar nuestro apoyo a todos los autores y autoras perjudicados por esta situación y que, a pesar de las dificultades, han seguido cumpliendo con su público», asegura la entidad.

La situación crítica de la plataforma de venta de entradas Wegow se conoció el pasado 22 de mayo, cuando la compañía reveló haber entrado en preconcurso de acreedores, dejando bloqueado el dinero de los tickets vendidos. «Nos dirigimos a ustedes con el máximo respeto y sentido de la responsabilidad para informarles de la compleja situación que actualmente atraviesa nuestra compañía», dijo la ticketera en un comunicado que «pretende transmitir de forma abierta y honesta que se ha iniciado el proceso legal de preconcurso de acreedores, un paso que, si bien difícil, consideramos necesario para buscar soluciones que aseguren la viabilidad futura de nuestro proyecto».

Desde entonces, la incertidumbre llenó de ansiedad a docenas de artistas y bandas, que no tuvieron ninguna información sobre la recaudación de sus conciertos. No fue hasta el 18 de junio que Wegow volvió a ponerse en contacto con todos ellos, para, básicamente, no decir nada.

«Sabemos que han pasado semanas sin que podamos darles aún las respuestas concretas que todos estáis esperando. Entendemos el cansancio, la incertidumbre y la frustración que esto genera, y por eso queremos seguir comunicándonos con la mayor honestidad posible», dijo la empresa en un e-mail enviado a sus clientes.

«Estamos dedicando todos nuestros esfuerzos, sin pausa, exclusivamente a revertir la situación. El equipo está volcado a tiempo completo en encontrar una solución viable, responsable y sostenible. En paralelo, estamos tomando diferentes medidas dentro de la compañía, y evaluando distintas alternativas para poder avanzar. Sabemos que todo esto puede sonar a lo mismo, pero les aseguramos que no es así: estamos siendo extremadamente cautos por responsabilidad y prudencia. Precisamente por eso, aún no podemos comunicar decisiones firmes, aunque esperamos estar en condiciones de hacerlo muy pronto».

La plataforma concluyó su comunicado asegurando: «Queremos, una vez más, pedirles disculpas sinceras por la incertidumbre y agradecer profundamente su paciencia y comprensión. Os seguiremos manteniendo informados». Desde entonces han pasado tres semanas y no ha habido nueva información.