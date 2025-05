La ticketera Wegow entra en preconcurso de acreedores y desata el caos en la escena musical: ¿qué pasará con las entradas de sus conciertos?

En una semana en la que la escena musical sigue conmocionada por las noticias que relacionan a varios festivales con un fondo de inversiones con intereses inmobiliarios en la Palestina ocupada, los artistas y sus fans han vuelto a ser impactados por otro suceso de enorme calado: la compañía de venta de entradas Wegow ha entrado en preconcurso de acreedores, dejando bloqueado, al menos por el momento, el dinero de los tickets vendidos para los próximos conciertos gestionados por su plataforma que van a tener lugar por todo el país.

«Nos dirigimos a ustedes con el máximo respeto y sentido de la responsabilidad para informarles de la compleja situación que actualmente atraviesa nuestra compañía», arranca el comunicado de Wegow, que pretende transmitir «de forma abierta y honesta» que han iniciado «el proceso legal de preconcurso de acreedores, un paso que, si bien difícil, consideramos necesario para buscar soluciones que aseguren la viabilidad futura de nuestro proyecto».

«Durante años, hemos dedicado cuerpo y alma a llevar la música en directo a cada rincón, trabajando codo con codo con artistas, técnicos, salas, medios de comunicación, festivales, agencias, promotores y sobre todo, con el público que da sentido a todo lo que hacemos. Hemos sido testigos y cómplices de momentos inolvidables sobre los escenarios. Sin embargo, como tantas otras empresas culturales, hemos sufrido el impacto de una combinación de factores que han debilitado nuestra estabilidad financiera: las consecuencias aún palpables de la pandemia, la inflación de costes estructurales o la incertidumbre en el consumo cultural», esgrime la plataforma.

El comunicado explica que Wegow tiene tres líneas de negocio bien diferenciadas: WegowTickets, WegowForBrands y Bracelit, y la afectada es WegowTickets. «Queremos reiterar que este preconcurso no significa el cese de nuestras operaciones; seguimos trabajando para reorganizar la compañía. Queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad: esta medida no implica la paralización de nuestras operaciones, sino que busca precisamente reordenar nuestra actividad para poder recuperar la normalidad y preservar el ecosistema que hemos construido. Somos plenamente conscientes de los inconvenientes que esta situación puede generar y, por ello, mantendremos una comunicación abierta y constante», asegura la compañía.

Sin embargo, entre los artistas hay de todo menos tranquilidad. Muchas bandas han creado grupos de whatsapp para mantenerse informados entre ellos de cualquier novedad, y algunas se han puesto en contacto con ABC asegurando que han perdido el dinero de sus entradas y de que no tienen información al respecto.

Una de ellas es Bombai, que estaba celebrando su gira de décimo aniversario y asegura haber «palmado» el ochenta por ciento de la misma. Aun así, van a seguir con ella «sin ganar nada de lo vendido» para que sus fans no se queden sin sus conciertos. «Justo estábamos de promo en Alicante por el concierto de este viernes, que es uno de los afectados, cuando nuestro representante nos ha llamado y nos ha contado el comunicado que ha puesto Wegow en sus redes sociales», asegura el grupo valenciano.

«Al tener la venta de tickets de nuestra gira décimo aniversario en exclusiva con Wegow nos afecta de pleno, hay incertidumbre», aseguran. «No sabemos qué va a pasar con la recaudación de los conciertos, que ya hemos ofrecido pero lo que tenemos claro es que esto no va a afectar a los fans y estamos trabajando para seguir hacia adelante. Vamos a ofrecer los conciertos que quedan, que son Alicante y Zaragoza. Los que hayan comprado con Wegow van a poder pasar igualmente y para los que quieran comprar a partir de ahora tenemos otra tiquetera cien por cien segura. Aunque nosotros finalmente no percibamos el dinero de las entradas lo importante es que los fans no lo sufran».

Ante la pregunta de si están meditando realizar acciones legales, responden: «Vamos a ver qué pasa, no nos calentemos y dejemos que fluya, a ver cuál es el siguiente comunicado o el siguiente paso que dan. De momento tenemos poca información para hablar de ese punto». Este diario ha pedido a Wegow una aclaración sobre el dinero de las entradas vendidas, pero su respuesta ha sido remitirse al comunicado.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? ABC consulta a Manuel López, del bufete especializado en música Sympathy for the Lawyer. «Todo dependerá de cómo tengas sus cuentas, y del tipo de acuerdos que tengan con las bandas. Con un ticketing normal, la ticketera no es propietaria de ese dinero y no lo podrían utilizar en su circulante, tiene que tenerlo apartado por si acaso hay cancelación del concierto, para devolvérselo a sus clientes. Si no hay cancelación, entonces se le liquida al artista. Pero si ese dinero lo tienen mezclado con su circulante, y lo han utilizado para pagar nóminas y llegar a fin de mes, ahí habrá un problema. Porque si no hay dinero, no hay dinero. Y ahí pueden entrar cuestiones penales».

Según López, si el dinero no está en el circulante de la ticketera, el problema podría resolverse pronto. En caso contrario podría llevar mucho más tiempo, y por eso recomienda a los artistas no quedarse parados esperando acontecimientos, y empezar a estudiar el tema con sus abogados.

El anuncio del preconcurso de acreedores se produce un año después de que Enrique «Bubby» Sanchís, director de ventas de WeGow, protagonizase un altercado en una firma de libros en el Retiro, en el que llamó «rojo de mierda» y «maricón» al escritor y periodista Fonsi Loaiza. Varios artistas retiraron sus entradas de WeGow y la compañía despidió a esta persona, negando que fuera fundador, en contra de lo que se estaba diciendo.