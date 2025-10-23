Entradas Aitana hoy: a qué hora salen a la venta, dónde y cómo comprar, precio, fechas y ciudades de los conciertos

Después de arrasar este verano en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y firmar un doblete en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, Aitana volverá a subirse a los escenarios el próximo año con su gira mundial 'Cuarto Azul World Tour'.

La ... cantante lanzó el pasado 30 de mayo su cuarto álbum de estudio, 'Cuarto azul', el que es su disco más personal y que puso el broche de oro a su controvertido documental 'Metamorfosis'. «Para mí es el más importante, porque es la primera vez que salgo de mi zona de confort», contó la artista en una entrevista con EFE.

Dentro de 'Cuarto azul' destacan temas como '6 de febrero', una canción dedicada a su expareja Sebastián Yatra y que fue el single del álbum, 'Superestrella', 'Cuando hables con él', 'Conexión psíquica' o 'La chica perfecta', en colaboración con Fangoria.

El pasado 13 de octubre, Aitana anunció las «primeras fechas» de su gira mundial, con la que recorrerá diferentes puntos de España, pero también de Europa, Latinoamérica y Norteamérica. El anuncio se produce un mes después de que la artista haya sido nominada en los Premios Grammy Latinos en dos categorías por 'Cuarto azul'.

Fechas y ciudades de la gira de Aitana

'Cuarto azul world tour' comenzará el 14 de marzo en el festival argentino de Lollapalooza, aunque su primera parada en España será el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería). La gira por nuestro país finalizará el 18 de septiembre en Bilbao, tras pasar por ciudades como Murcia, Valencia, Sevilla, Madrid o Barcelona.

No obstante, el tour se extenderá, al menos de momento, hasta el 6 de noviembre, después de hacer parada en Argentina de nuevo y en México.

A continuación, te indicamos todas las fechas y ciudades del tour en España:

Fechas y ciudades confirmadas de los conciertos de la nueva gira de Aitana en España 9 de mayo: Roquetas de Mar - Estadio José Antonio Peroles

15 de mayo: Murcia - Plaza de Toros

22 de mayo: Valencia - Roig Arena

29 de mayo: Albacete - Estadio José Copete

5 de junio: Sevilla - Plaza de España

19 de junio: Fuengirola - Marenostrum

26 de junio: Avilés - Pabellón de La Magdalena

10 de julio: Zaragoza - Príncipe Felipe

12 de julio: Cádiz - Estadio Nuevo Mirandilla

18 de julio: Úbeda - Recinto Ferial

22 de julio: A Coruña - Coliseum

4 de septiembre: Barcelona - Palau Sant Jordi

5 de septiembre: Barcelona - Palau Sant Jordi

11 de septiembre: Madrid - Movistar Arena

12 de septiembre: Madrid - Movistar Arena

18 de septiembre: Bilbao - BEC

A qué hora salen a la venta hoy las entradas de Aitana

Aitana anunció una preventa exclusiva para los clientes del Banco Santander que comenzó el lunes 20 de octubre y se extendió hasta la mañana de este miércoles, día 22.

Precisamente en estos dos días, se agotaron las entradas de la preventa de más de una decena de ciudades como Murcia, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Barcelona o Madrid. Por este motivo, la artista anunció dos nuevas fechas para Barcelona y Madrid: el 5 y 12 de septiembre, respectivamente.

PRIMERAS FECHAS.

CUARTO AZUL WORLD TOUR. 💙



LATAM, EUROPA, NORTEAMÉRICA… anunciamos pronto más fechas.



nos vemos pronto. una nueva gira. una nueva era 💙



En cuanto a la venta general de las entradas, comenzará este jueves, 23 de octubre, a las 12:00 horas. Será a partir de entonces cuando los seguidores de Aitana podrán hacerse con los tickets para alguna de las fechas de su tour por España.

Dónde y cómo comprar las entradas de Aitana

Las entradas de la gira 'Cuarto azul world tour' podrán adquirirse en la página web oficial de Aitana y, en algunos casos, como su concierto en el Movistar Arena de Madrid, también podrán comprarse en la página web oficial del estadio.

En el caso de acceder a través de la página web oficial de Aitana, una vez seleccionada la fecha y ciudad del concierto, se redirigirá al usuario a una nueva página con toda la información y opciones disponibles.

Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Aitana

Los clientes del Banco Santander ya se han podido hacer con algunas de las entradas de los conciertos de Aitana. Gracias a las imágenes que han compartido en redes sociales, conocemos los precios de los tickets.

A continuación, te indicamos cuánto cuestan las entradas:

Precios de las entradas de los conciertos de Aitana Early entry front stage: 140 euros

Front Stage: 110 euros

Early Entry Pista General: 75 euros

Pista general: 59 euros

Ticket Premium: 120 euros

Categoría Grada 1: 85 euros

Categoría Grada 2: 70 euros

Categoría Grada 3: 64 euros

Categoría Grada 4: 50 euros

Persona Movilidad reducida Grada: 50 euros

Acompañante Movilidad Reducida: 50 euros

A esta cantidad habría que sumarle, además, los gastos de gestión. Cabe destacar que estos precios podrían verse alterados dependiendo de los estadios, ya que no todos ofrecen las mismas modalidades de entradas.