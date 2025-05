Aitana: «Lo que más me dolió del documental fue lo que se dijo sobre mi padre»

Aitana presenta 'Cuarto azul', su cuarto álbum de estudio, «el más importante» de su carrera, como ella misma lo ha definido en una entrevista con 'EFE'. «Es la primera vez que he salido de mi de mi zona de confort y he trabajado con muchos productores», ha expresado.

Según ha afirmado, este disco ha sido compuesto en un momento de su vida «complicado». «Estaba atravesando una depresión y estaba muy triste en muchos aspectos», ha dicho, para añadir posteriormente que las canciones «son muy reales»: «Tienen como nombre y apellido».

En la entrevista, Aitana también habla sobre 'Metamorfosis', su documental y sobre los comentarios que se hicieron acerca de que su padre quería sacar partido económico de su carrera. «Lo que más me dolió fue lo de mi padre (...) O sea, mi padre se reía», ha expresado.

Noticia Relacionada Aitana vende 17.000 entradas solo para oírla hablar de su nuevo disco Nacho Serrano La cantante escuchó 'Cuarto Azul' con sus fans en un Movistar Arena hasta los topes y desveló algunos de sus secretos más íntimos

«Mi padre es una persona que ha estado apoyándome desde el principio, que siempre me ha dicho, si es por aquí bien, pero si no es por aquí, no es por aquí, es otro lugar, no pasa nada», ha aclarado.

La cantante ha defendido que su padre sabe qué es trabajar y no llegar a fin de mes. «Les ha pasado y quiere que sea consciente de la importancia del dinero, (...) yo principalmente lo agradezco», ha lanzado.