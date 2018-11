Queen desbanca al reguetón como lo más escuchado en Spotify En la plataforma de música en «streaming», la banda ha superado a Shakira, Maluma, Nicky Jam y Becky G.

La semana pasada se estrenaba «Bohemian Rhapsody», la película que narra la vida de Freddie Mercury, considerado uno de los mejores cantantes del siglo XX y una auténtica leyenda del rock.

El filme, que está cosechando un gran éxito en taquilla, contiene una impresionante banda sonora, plagada con los grandes éxitos de la banda, entre los que se incluyen canciones en directo del mítico Live Aid que nunca antes habían sido publicadas.

Toda esta «queenmanía» ha tenido su reflejo en Spotify, que hace unos días publicaba los datos de las reproducciones del último mes, que reflejan que este icono de la música todavía mantiene su vigencia, casi treinta años después de su muerte.

Nada menos que 25 millones de oyentes, por encima de Shakira, (23.829.459), Maluma (19.566.274), Nicky Jam (18.594.222) y Becky G. (17.398.891). Entre las canciones más escuchas se encuentran, «Bohemian Rhapsody», «Don’t Stop Me Now», «Another One Bites The Dust», «Under Pressure» (cantada junto a David Bowie) y «We Will Rock You».

El ex guitarrista del grupo Brian May celebraba en su cuenta de Instagram estas cifras históricas:

«¡Guau! Este es el ránking de las canciones más escuchadas en Spotify esta semana en el Reino Unido. Nunca hubiera imaginado las cosas que están sucediendo. Gracias amigos. Emocionado», ha escrito Brian May. En el citado listado se puede apreciar como ocho de las diez canciones de rock más escuchadas son de Queen.