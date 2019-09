La Ópera de Dallas cancela la actuación de Plácido Domingo tras las nuevas acusaciones de abuso sexual

La Ópera de Dallas ha cancelado una gala benéfica con Plácido Domingo, tras las nuevas acusaciones vertidas contra el tenor por abuso sexual publicadas por la agencia estadounidense Associated Press.

La institución daba a conocer su decisión de anular la actuación de Domingo, prevista para el próximo día 11 de marzo de 2020, a través de su cuenta oficial de Twitter.

In light of ongoing developments regarding allegations made against Plácido Domingo, The Dallas Opera has decided to cancel the March 11, 2020 gala, in which he was scheduled to perform. Information on future TDO special events will be announced at a later date.



