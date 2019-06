Los mejores festivales de rock del verano de 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Resurrection Fest Slipknot El panorama festivalero para los amantes del rock y el metal es más amplio y variado cada año en España, gracias en gran medida a su fidelidad a las viejas glorias y su interés por los nuevos grupos que intentan abrirse paso en una industria cada vez menos guitarrera. Un buen reflejo del buen estado de forma de la escena es el éxito sin paliativos que cada año logra el Resurrection Fest, cita que acoge la preciosa localidad viguesa de Viveiro. «En 2019 Resurrection Fest celebramos nuestra decimocuarta edición. Todo parece indicar que será la edición más exitosa de nuestro festival», comenta su director Iván Mendez. «Con los abonos agotados desde el mes de febrero, apenas quedan unas entradas de cada día a la venta. Nuestro público es soberano y, si bien contaremos con Slipknot, la banda que históricamente más nos han pedido los fans del festival en las encuestas que realizamos cada año, muchísima gente nos ha comentado que es el mejor cartel que hemos cosechado hasta la fecha. Todo ello nos alegra, ya que seguimos trabajando para hacer que toda esa gente que venga pase en Viveiro la mejor semana de su año». Además de los mencionados Slipknot, por el «Resu» pasarán este verano King Diamond y Slayer como cabezas de cartel, acompañados por una abultada alineación formada por los suecos Arch Enemy, Parkway Drive (único «show» en España y Portugal en 2019 y 2020, y primero con producción completa), Trivium (única cita en España en 2019), Lamb Of God, Testament, Within Temptation, Kvelertak (único festival en España en 2019), Cradle Of Filth, While She Sleeps (única actuación en España en 2019), Cult of Luna, Brant Bjork, Serrabulho, Terror, Misconduct, Mute, Birds In Row o Radio Moscow. El cartel continúa con rock, metal, punk y hardcore hasta más de un centenar de bandas, incluyendo Crisix, Millencolin, Gojira, Converge, Avatar, Crystal Lake, Atavismo, Main Line 10, Meltdown, Miss Lava, Santo Rostro, Morgen, Colour Haze, Altarage, Leo Jiménez, Celtibeerian, Megara, Trallery, Strikeback, Ignite, Nasty, Berri Txarrak, Venom Prison, Brutality Will Prevail, The Ocean, Troubled Horse, Alien Weaponry, Dagla y Cane Hill entre otros. Resurrection Viveiro. Recinto de conciertos. Del 3 al 6 de julio. Abono 155 euros.

Azkena Rock Festival Philip H. Anselmo & The Illegals El ARF celebrará su decimoctava edición con cinco escenarios donde actuarán Wilco, referentes del rock alternativo o Stray Cats, la banda de rockabilly más importante de todos los tiempos. Destacan también The B-52s celebrando su 40 aniversario; The Cult, en plena gira «A Sonic Temple»; Tesla en fecha exclusiva; la superbanda Deadland Ritual, o Philip H. Anselmo & The Illegals, que tocarán clásicos de Pantera. Azkena Rock Festival Vitoria. Mendizabala. Días 21 y 22 de junio. Abono 120 euros

Download Scorpions Download Festival llegó a Madrid en 2017 tras haberse celebrado 14 años en Reino Unido y uno en Francia. Las primeras dos ediciones, que reunieron en total más de 200.000 personas, han vuelto a posicionar a la capital dentro de las sedes mundiales del rock y el metal, y este año el festival recibirá 50 propuestas de estos géneros entre las que se encuentran referentes nacionales e internacionales como Scorpions, Slipknot, Tool, Papa Roach, Amon Amarth, Architects, Toundra, Sabaton, Stone Temple Pilots, Berri Txarrak, Sum 41, Red Fang o Vita Imana. El recinto, en la Caja Mágica, contará de nuevo con cuatro escenarios, una zona de restauración y una tienda de «merchandising» oficial. Download Festival Madrid. Caja Mágica. Días 28, 29 y 30 de junio. Abono 145 euros

Rock The Coast Rainbow Rock The Coast Festival 2019 contará en su primera edición con una de las bandas más grandes del rock de todos los tiempos, los alemanes Scorpions, que encabezarán la jornada del viernes 14 de junio. También estarán grandes grupos como Europe, Rainbow, Opeth, The Darkness, Michael Monroe, Mayhem, U.F.O., Twelve Foot Ninja, Seventh Wonder, Tribulation, Aborted, Von Hertzen Brothers y Jinjer, entre muchas otras. Además, el jueves 13 de junio tendrá lugar la fiesta presentación de Rock the Coast en el Castillo de Sohail con la actuación estelar en exclusiva de los noruegos Wardruna. Rock The Coast Fuengirola. Marenostrum. Días 14 y 15 de junio. Abono 130 euros

GraniRock Mojinos Eskozíos El rock y el metal hechos en España protagonizan esta cita, que, a diferencia de pasadas ediciones, este año amplía por primera vez su oferta a otros estilos como el rap, la electrónica y la música de mestizaje. Representantes de esas tres escenas como Mala Rodríguez, The Zombie Kids y Mafalda acompañarán en el cartel a Def Con Dos, Mojinos Eskozíos, Non Servium, Soziedad Alkoholika y The Buzzos, entre otras bandas. GraniRock Quintana de la Serena. Recinto de conciertos. Días 11, 12 y 13 de julio. Abono 35 euros

Rock Fest ZZ TOP Los conciertos exclusivos de Def Leppard, ZZ Top y King Diamond, se suman otros grandes nombres como Dream Theater, Arch Enemy, Böhse Onkelz, Demons & Wizards, Therion, Testament, Dee Snider, Napalm Death, Hammerfall, Michael Monroe, Angelus Apatrida, Sacred Reich, Children of Bodom, Ankhara o Rage. También se podrá disfrutar del poderío de Saxon celebrando sus 40 años, del regreso de Sebastian Bach y del arrollador directo de Gamma Ray y Rhapsody. Los fans del metal extremo tendrán a leyendas del género como Cannibal Corpse y Cradle of Filth, además los suizos Krokus se despedirán allí tras 45 años de trayectoria. Rock Fest Santa Coloma de Gramenet. Parc de Can Zam. Del 4 al 7 de julio. Abono 170 euros

Motorbeach Burning Bajo el eslogan de «Cafe Racer & Surf, Classic Cars & Music», Motorbeach vuelve un año más a la Playa La Espasa (junto a la localidad de Caravia). Burning serán cabeza de cartel de festival con su gira de despedidas, y como única fecha programada en Asturias. Además, actuarán Ray Collins Hot Club, Los Deltonos, The Monsters, The Buttshakers, Screamers and Sinners, The Dustaphonics, The Neatbeats, Stacie Collins, Aurora & The Betrayers, Nico Duportal, Franydon, Adolfo Bonneville, Marciano Pizarro, Vitorio & Dr. Hoffman, Love One Djs, Malamezcla, Capitan Surfocker & Cinnamon DJ y Arufe DJ. El festival está creado para el disfrute de todos los apasionados del oficio y las dos ruedas, y no faltarán sus ya clásicas exhibiciones de motocicletas customizadas de marcas emblemáticas como Harley Davidson, Bultaco, Yamaha, Honda o Ducati. Motorbeach Asturias. Playa La Espasa. Del 25 al 28 de julio. Abono 50 euros