«Kiss», principal reclamo de un Resurrection que aspira a congregar a 85.000 personas en Viveiro

El Resurrection Fest volverá a reunir a unas 85.000 personas en Viveiro (Lugo) a partir de este miércoles 11 de julio, este año con el principal atractivo de Kiss, que ofrecerá un espectáculo de «rock por antonomasia», según destaca la organización. La banda neoyorquina, que cumple 45 años (desde 1973) sobre los escenarios, será uno de los reclamos del festival, que alcanza su decimotercera edición con una legión de fieles seguidores y con su recién conseguido sello 'Galicia Calidade'.

Al respecto de su espectáculo, uno de los organizadores, Esteban Girón, que es también guitarrista del grupo de post rock Toundra, advierte que lo de Kiss «supera el rock». «Es cultura popular», advierte en declaraciones a Europa Press, tras señalar que a él mismo no le gustaban antes de verlos en directo. Desde que asistió a un concierto suyo, es «fan», asegura. Entre las bandas españolas que actuarán en esta edición, recomienda a Trono de Sangre.

El pasado viernes, la organización terminó de montar todos los escenarios, y afronta con resignación el robo de dos grandes cadenas que servían de decoración en el recinto. Aunque el cartel de 'todo vendido' todavía no se ha colgado, Girón anima a los más rezagados a que se den prisa, puesto que quedan pocas entradas (la estimación es que acudan más de 20.000 personas por día).

Una de las novedades de este año, según explica, será la colocación de un 'punto lila', para dar servicio contra las agresiones sexuales y también para sensibilizar contra esta problemática. Al respecto, destaca que ningún año hubo ninguna denuncia y subraya: «el heavy no es violencia». Los cálculos sitúan en 13 millones de euros y más de 2.000 empleos el retorno del Resurrection Fest, que se prolongará hasta el día 14 y que prevé reunir a espectadores de 30 países.

La cita imprescindible para amantes del rock, del hardcore, del punk y del metal se iniciará a las 17,00 horas del miércoles 11 de julio, una jornada en la que actuarán Riot Propaganda, The Qemists, Ministry y Powerflo, entre muchos otros. Con más de un centenar de artistas, para el 12 de julio están previstos conciertos como los de Stone Sour, Ghost, At the Gates, The Baboon Show, Cancer Bats y Mars Red Sky; mientras que al día siguiente estarán bandas como Scorpions, Paradise Lost, Sick of it All, Corwbar, Megadeth y Suffocation.

El día grande será el sábado, 14 de julio, con la actuación de Kiss a partir de las 23,00 horas. Para esa jornada también están previstas otras 30 bandas como Exodus, Alestorm, Thy Art is Murder, Stoned Jesus, Harakiri for the Sky, Zebrahead y The Bronx.