Ketama: «El susto que nos dio Antonio es lo que nos ha hecho reunirnos» La banda liderada por Antonio, Juan Josemi y Carmona vuelve a los escenarios catorce años después de su separación

Nacho Serrano

«No estamos locos, nos juntamos porque queremos». Sonrientes y emocionados, los tres Ketama de pura cepa, Antonio, Josemi y Juan Carmona proclaman a los cuatro vientos que están de vuelta. «Empezamos una gira el 23 de febrero, y reeditamos el disco "De aki a Ketama" con cuatro temas nuevos que hemos grabado con invitados sorpresa», responde Juan cuando les preguntamos en qué va a fructificar esta resurrección. «Pero vaya, que lo que nos interesa que cuentes es sobre todo que volvemos a los escenarios. Tenemos catorce conciertos programados, en catorce ciudades que han sido elegidas por nuestros propios fans en la plataforma Shows On Demand».

Todavía no quieren pensar en grabar nuevo material («vayamos poco a poco, primero en salas pequeñas a ver cómo reacciona la gente», dice Antonio), pero lo que sí parece que está claro es que no va a ser un regreso fugaz. «A nivel musical, nosotros tenemos las ganas que hacen falta. Por eso nuestra intención es que la reunión no sea sólo para una gira», promete Josemi,que además señala que en los directos que ofrecerán el año que viene la esencia musical de Ketama no va a cambiar. «Vamos a ser muy fieles con la música que hacíamos, somos las mismas personas con las mismas inquietudes. Vamos a ir acompañados de una de las mejor bandas que existen, llevaremos coros muy flamencos y especiales y, en definitiva, será lo que hemos hecho siempre: una fusión latina con flamenco y pop, que siempre ha sido nuestro sello personal».

Sus seguidores siempre han esperado esta reunión, pero ellos no han estado por la labor hasta que la vida les ha señalado el momento correcto. «Intuíamos que la gente quería que volviéramos, porque cuando tuvimos el momento máximo apogeo todo el mundo estuvo a tope con nosotros, y años después algunos temas nuestros parece que no han pasado de moda. Pero la verdad es que el desencadenante no ha sido otra cosa que el susto que nos dio Antonio», explica Juan. «Nos dimos cuenta de la suerte que tenemos de ternernoslos unos a los otros. En la casa lo vemos todos los días, pero el hecho de poder celebrarlo sobre los escenarios fue lo que nos hizo darnos cuenta de que tenemos un tesoro». «Lo hemos pasado muy mal los tres», confiesa Antonio. «Pero ahora estamos felices de celebrar que los tres hermanos nos reencontramos después de que cada uno haya hecho su propio viaje personal por la música».

El grupo, que nació en 1984 bautizado con un nombre políticamente incorrecto (el del pueblo marroquí donde más hachís se ha despachado estas últimas décadas), sentó las bases de un sonido nuevo, fresco y tradicional a un mismo tiempo con sus dos primeros discos en el histórico sello Nuevos Medios de Mario Pacheco, «Ketama» y «La pipa de Kif». Con el tercero, «Songhai», se adelantaron a la fusión con la música africana con el maliense Toumani Diabaté, donde ya aparecía el «Vente pa Madrid». Repetirían ese camino más tarde con «Songhai 2». Con el cuarto álbum, «Y es ke me han kambiao los tiempos» consiguieron un himno imperecedero, «No estamos lokos». Más tarde, «De aki a Ketama», resumió su carrera con un directo en el que estuvieron acompañados por un elenco de artistas invitados excepcionales, y que les valió un Premio Ondas al mejor álbum del año. Le seguirían tres discos más y otros tantos recopilatorios, que terminaron de conformar una trayectoria a todas luces influyente. ¿Tendríamos hoy a Rosalía si no hubiéramos tenido a Ketama ayer? «Bueno, esto es una cadena y nosotros formamos una pequeña parte de ella», dice Josemi con humildad. «Sin uno no estaría el siguiente, sin Camarón no hubiéramos salido nosotros, y sin nosotros no hubieran salido otros artistas, porque gracias a Dios, los músicos nos alimentamos unos de otros constantemente».

Cuando se les menciona el tema de la SGAE y la «rueda» de las televisiones, los tres se levantan del sofá y hacen un amago de salir corriendo de la entrevista. Evidentemente es una broma, pero ejemplifica muy bien la situación en la entidad. «Esperamos que pueda arreglarse todo, que haya comunicación y todos pongamos de nuestra parte», dice Josemi. Su hermano Antonio, que firmó una manifiesto contra «la rueda»el año pasado, prefiere mantenerse callado mientras su Josemi, ahora miembro de la Junta Directiva de la entidad, defiende lo que él llama «música nocturna». «Es una oportunidad para los músicos españoles, y la defenderé siempre que no cometa actos que no estén dentro de la ley. Eso, quien tiene que aclararlo son los jueces. Nosotros somos músicos y trabajamos donde nos digan, con multinacionales, con televisiones, con todo aquel que esté interesado en nuestro trabajo».

Nos piden dejar de hablar de ese tema, y aunque la situación lo pide, preferimos no amargarles el regreso con polémicas. Lo que ha unido Ketama, que no lo separe la SGAE.

FECHAS DE LA GIRA

23 de Febrero Granada - Palacio Municipal de Congresos

2 de Marzo Sevilla - Cartuja Center

15 de Marzo Barcelona - Auditorio del Fórum

16 de Marzo San Sebastián - Kursaal

22 de Marzo Málaga - MAC

23 de Marzo Murcia - Auditorio Fofó

5 de Abril Zaragoza - Auditorio de Zaragoza

6 de Abril Valencia - Palau de la Música de Valencia

11 de Abril Madrid - Circo PRICE

12 de Abril Madrid - Circo PRICE

13 de Abril Valladolid - Auditorio Miguel Delibes

27 de Abril Palma de Mallorca - Auditorio de Palma

30 de Abril Bilbao - Palacio Euskalduna

4 de Mayo Córdoba - Próximamente

