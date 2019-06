Los diez mejores festivales «indies» del verano 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mad Cool, el nuevo rey del mapa en solo tres años Iggy Pop Los festivales «indies» nacieron en los años noventa como punto de encuentro para los amantes del pop-rock alternativo, en un momento en el que esta escena musical vivía muy a gusto en su madriguera, aislada de la radiofórmula comercial y cerrada a todo aquello que no sonase dentro de sus propios cánones. Pero, poco a poco, a medida que fue emergiendo del «underground», se fue abriendo primero a la electrónica, luego a la «world music», después al «mainstream» y ahora al movimiento urbano. En 2019 ya no quedan apenas fronteras por derribar y todos estos festivales cuentan con carteles que apuntan hacia la fusión musical total. El Mad Cool no es una excepción y, además de figuras de la «champions» del pop como Noel Gallagher’s High Flying Birds, Iggy Pop, The Smashing Pumpkins, The National, Vetusta Morla, Teenage Fanclub, The Cure, Cat Power, Gossip o Lauryn Hill, este año ha fichado también a Rosalía para liderar una fiesta de apertura ideada expresamente para potenciar el género urbano. Tras cerrar el año pasado su segunda edición con más de 240.000 asistentes y reunir un cartel de los que quita el hipo, no es exagerado decir que Mad Cool es ahora el nuevo rey del mapa festivalero español. «Nuestra idea siempre fue crear y posicionar un gran festival urbano en Madrid. Veíamos que, aunque había grandes festivales como Dcode, la ciudad reclamaba un gran evento musical de referencia internacional», dice su director Javier Arnaiz. «Después de tres ediciones, tenemos claro que la ciudad lo necesitaba y ahora estamos en fase de asentamiento de la marca. Madrid era la única ciudad europea importante que no tenía un evento de esta magnitud». Sin embargo, no todo ha ido como la seda en las pasadas ediciones de Mad Cool. Por ello, este año se han hecho cambios en el recinto para dar solución a los puntos conflictivos. «Nuestra filosofía clara es tratar de conseguir la mejor experiencia posible a los usuarios y clientes del festival en todos los sentidos. Para ello hemos ampliado las zonas de relax y las áreas de restauración, hemos eliminado un “stage” para tener más espacios para el flujo de público, eliminado las áreas vip en from-stage, mejorado el firme de entrada al recinto, los accesos, wc... Todo esto se puso en marcha en el concierto de Metallica en el recinto y funcionó en condiciones. Aún se harán más ajustes para que en esta edición funcione todo al cien por cien», asegura Arnaiz. Mad Cool Madrid. Ifema. Días 11, 12 y 13 de julio. Abono 175 euros.

Monkey Weekend, la gran feria del sur Joe Crepúsculo En este festival se puede disfrutar de bandas legendarias como Flamin’ Groovies, y artistas asentados como Joe Crepúsculo, Los Hermanos Cubero o José Domingo. Pero sobre todo, al MonkeyWeekend se va a descubrir grupos emergentes como Ex-Novios, Los Estanques, Aries, Antifan, El Grajo, Rastrejo o Bronquio. También habrá un homenaje a «La Leyenda del Tiempo» a cargo de Antonio Arias, Soleá Morente y otros artistas. Monley Weekendl Puerto de Santamaría. Varios escenarios. Días 14, 15 y 16 de junio. Abono 30 euros.

FIB, 25º Aniversario Lana del Rey El Festival Internacional de Benicàsim, el favorito de los «guiris», cumple veinticinco años en esta edición y lo celebra por todo lo alto con un cartel de categoría que, sin embargo, ha generado cierta polémica por su principal apuesta española, Vetusta Morla, que muchos «fibers» han visto demasiado previsible. En el lado internacional, algunos de los nombres más importantes son Fatboy Slim, Lana del Rey, Kings of Leon, Franz Ferdinand, Black Lips, Yellow Days, Kodaline y Superorganism. Cupido, Belako, Kokoshca, Soleá Morente & Napoleón Solo, Disco las Palmeras, Cariño, La Zowie, La M.O.D.A. o Alien Tango están entre lo más destacado del elenco español. FIB Benicàsim. Recinto de conciertos. Días 18, 19, 20 y 21 de julio. Abono 155 euros.

Cruïlla, sin fronteras Kylie Minogue Este veterano de la escena festivalera catalana, con sede en el Parc del Fòrum de Barcelona, contará este año con un nuevo cartel fiel a su tradicional prurito integrador y multiestilístico. Los grandes atractivos de esta edición son Black Eyed Peas, Foals, Zaz, Vetusta Morla, Garbage, Kylie Minogue (en su único concierto en España), Love of Lesbian, Jorge Drexler, Dorian, Berri Txarrak, Tiken Jah Fakoly, Bastille, Natos & Waor, Ayax & Prok o Michael Kiwanuka, Xoel López. En letra más pequeña, pero no menos importante, aparecen nombres como Marcelo D2, Els Pets, Dermot Kennedy, Parov Stelar, Lildami, Seu Jorge, Elyella, Iseo & Dodosound o El Petit de Cal Eril. Además, acogerá la Red Bull Batalla de Gallos Exhibición, con raperos punteros del «free style» como Arkano, Blon o Verse. Cruïlla Barcelona. Parc del Fòrum. 3, 4, 5 y 6 de julio. Abono 120 euros.

Doctor Music, nueva sede Albert Pla La vuelta del Doctor Music Festival se iba a celebrar en Escalarre en la Vall d´Àneu, donde tuvieron lugar sus primeras ediciones pero, tras un informe desfavorable de la Agencia Catalana del Agua, su nueva ubicación será en el Circuit de Barcelona- Catalunya, Montmeló. La jornada inaugural del jueves 11 de julio queda desconvocada, la actuación de Parquet Courts pasa al viernes 12 y la de The Smashing Pumpkins, al domingo 14, siendo ahora uno de los cabezas de cartel de ese día. Además, el festival ofrecerá todas las actuaciones anunciadas (excepto Chris Robinson Brotherhood), entre las que destacan las de Rosalía, The Good, The Bad & The Queen, Texas, King Crimson, Richie Hawtin, Empire of The Sund, James Murphy, Anathema, Albert Pla, Primal Scream, Mando Diao, The Strokes, The Chemical Brothers, La Pegatina, James Bay, Opeth, Jonny Marr o Viva Suecia. Doctor Music Montmeló. Circuito. Días 12, 13 y 14 de julio. Abono 170 euros.

Low, buena relación calidad-precio La Casa Azul El Low Festival vuelve este año en una edición que pretende volver a acoger a cerca de 25.000 personas diarias en Benidorm. Y lo hace de la mano de algunos de los nombres imprescindibles del indie-rock internacional como Foals, Bastille, o The Vaccines, pero también algunos de los mejores «shows» del pop y la electrónica, como New Order, Cut Copy o Fischerspooner. Junto a Vetusta Morla, La Casa Azul y Fangoria, las tres bandas «grandes» de la alineación nacional, estarán Viva Suecia, Carolina Durante Varry Brava, The Limboos, Camellos o The New Raemon. Además, el Low se une a la apertura a la escena urbana con el fichaje de dos de sus principales exponentes actuales en España, Cupido, el proyecto del trapero Pimp Flaco junto a Solo Astra, y La Zowi. Low Festival Benidorm. Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Días 26, 27 y 28 de julio. Abono 65 euros.

Arenal Sound, el que abrió el melón C. Tangana El primer festival «indie» que se atrevió a incluir a una superestrella de la nueva escena urbana fue el castellonense Arenal Sound, que el año pasado desató la polémica fichando al puertorriqueño Bad Bunny. Las redes ardieron unos cuantos días, pero el fuego se apagó poco a poco y un año después la apuesta parece de lo más normal, así que puede decirse que su actidud pionera fue un éxito. Este año, la cita más multitudinaria del panorama festivalero nacional (convoca a más de 300.00 personas) traera a Martin Garrix, Oliver Heldens, C. Tangana, Karol G, Zahara, Vetusta Morla, Iván Ferreiro, La Pegatina, Beret, SFDK, Maikel Delakalle, Sofia Ellar, David Rees, 30 Seconds To Mars, Rayden, Dellafuente, The Parrots, Carolina Durante, Don Diablo y Lola Índigo, entre otros. Arenal Sound Burriana. Recinto de conciertos. Del 30 de julio al 4 de agosto. Entradas agotadas

Primavera Sound, «Latin Hispter» Roalía Es uno de los que más ha apostado por la integración de la ola latina con el «indie» de toda la vida. Y, aunque la jugada «latin hipster» le ha costado un descenso en ventas (¿desde cuándo no agota abonos esta cita?), se coloca como referente de lo que está por venir. Sus estrellas serán J Balvin, Rosalía, Tame Impala, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Suede, Solange, Primal Scream, James Blake... Primavera Sound Barcelona. Parc del Forum. Días 31 de mayo y 1 de junio. Abono 215 euros

Bilbao BBK Live, pop en la cima En su decimotercera edición, el festival Bilbao BBK Live regresará al monte Kobetas de la ciudad de Bilbao con un cartel lleno de grandes nombres del panorama nacional como Rosalía, Vetusta Morla, Cala Vento, Cupido, Antifan o Pony Bravo. La sección internacional de esta cita también luce figuras ilustres como Liam Gallagher, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Weezer, The Strokes, Suede, The Good, The Bad & The Queen, Hot Chip, Vince Staples o Laurent Garnier Bilbao BBKLive Bilbao. Kobetamendi. Días 11, 12 y 13 de julio. Abono 160 euros.