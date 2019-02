La Agencia Catalana del Agua propone no autorizar el Doctor Music por estar en una zona inundable La organización del festival, previsto para los días 11, 12, 13 y 14 de julio, asegura que presentará alegaciones al informe

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emitido un informe en el que propone no autorizar la celebración del festival Doctor Music en los prados de los términos municipales de la Guingueta d'Aneu, Esterri d'Aneu y Escalarre (Lleida) -previsto del 11 al 14 de julio y en el que se han programado actuaciones de ochenta grupos- argumentando que está en zona inundable.

El presidente de la entidade ecologista Ipcena, Joan Vázquez, ha mostrado este viernes a Europa Press su satisfacción por la respuesta del ACA semanas después de que su organización y AEMS-Ríos con Vida pidieran a la ACA, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Parc Natural del Alt Pirineu que prohibieran el festival, informa Europa Press.

Vázquez ha considerado que es muy importante que la ACA plantee a la CHE, que tendrá la última palabra, que no se autorice el festival. «Estamos contentos porque la ACA ha actuado con responsabilidad. La organización no presentó alegaciones al primer informe a pesar de que inicialmente había pedido más plazo para hacerlo», ha afirmado.

El informe de la ACA plantea no autorizar la actuación solicitada por In Cow We trust SL para celebrar «un macro festival musical en la zona de afección del río Noguera pallaresa, del río Unarre, el barranco Llavorre, la riera del Tinter y el barranco Arrosé «dada la vulnerabilidad de la seguridad de las personas frente a las posibles avenidas derivadas de su localización».

Por su parte, la organización del festival ha asegurado que presentará alegaciones al informe y ha apuntado que ha podido haber un cruce en la tramitación de la documentación, argumentando que sí presentó alegaciones al primer informe en el plazo que tenía.