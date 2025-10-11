Suscríbete a
Laurence Rees: «La extrema izquierda también puede destruir la democracia»

El estudioso británico publica 'En la mente nazi', un ensayo estremecedor sobre los parecidos de la Europa que vio nacer el nazismo y la de hoy

Doctrina y muerte: la guerra por conquistar las montañas

Jesús García Calero

Dice Laurence Rees que «vivimos en un mundo en el que las democracias están en peligro». Y lo dice después de treinta años de estudio sobre los excesos de las dictaduras totalitarias del siglo XX y las heridas que dejó el Holocausto y ... también -como editor en la BBC History- con el ojo acostumbrado a ver pasar en viejos celuloides las pequeñas y grandes historias que son las cicatrices del insondable sufrimiento causado por Hitler y Stalin. Ahora acaba de publicar 'En la mente nazi' (Crítica), un estremecedor ensayo que formula las advertencias (12) que la historia que mejor conoce suponen para nuestro presente.

