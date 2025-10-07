Suscríbete a
Doctrina y muerte: la guerra por conquistar las montañas más altas y peligrosas del mundo

Comunistas, fascistas, nacionalistas, liberales... Pablo Batalla Cueto recorre en 'La bandera en la cumbre' la historia política del alpinismo a través de ocho ideologías, siete movimientos sociales y tres religiones

Izquierda: la expedición china de 1976 en el Everest. Derecha: los nazis en el Himalaya
Israel Viana

Hitler se obsesionó con una montaña antes, incluso, de subir al poder: el Nanga Parbat. Estaba empeñado en que un alemán fuera el primero en conquistar aquel peligroso ochomil del Himalaya. El objetivo: demostrar al mundo la superioridad de la raza aria. El primero ... en intentarlo había sido el británico Albert Mummery en 1895, pero acabó sepultado por una avalancha a 6.100 metros de altitud. Su cuerpo jamás fue encontrado y, durante décadas, el eco de aquella tragedia disuadió a los escaladores más valientes del mundo de volver a intentarlo, hasta que una expedición alemana dirigida por Willy Merkl, en 1932, se aventuró de nuevo.

