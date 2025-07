Una historia de amor en tiempos de Weimar, el libro póstumo de Sebastian Haffner que arrasa en ventas en Alemania

En la orilla izquierda del Sena, en el Barrio Latino de París, el abogado en prácticas de 20 años Raimund visita durante dos semanas a Teddy, estudiante en la Sorbona a la que intenta convencer de la posibilidad de un futuro juntos, y evita pensar ... en el regreso a la mohosa Alemania en el tren que sale de la Gare du Nord.

«¡Qué cosas tan extrañas no habían sucedido en estos quince días en esta pequeña habitación que ahora dejaba! Sin duda, había visto muchas cosas divertidas, tristes y extrañas antes y seguiría viéndolas. Pero ya no me veía a mí. Tuve que irme al frío Berlín, donde escribía juicios, tocaba el piano y esperaba cartas, mientras que en mi habitación de París vivía otra persona, llenaba el aire de humo, dormía, se enfadaba, se alegraba y miraba por la ventana el Sena, el puente y la amplia plaza que había detrás, y Notre-Dame, grande y reluciente mil veces de día y de noche».

La novela a la que pertenece este párrafo, firmada por el periodista y escritor Sebastian Haffner, que murió en 1999, lleva por título 'Abschied' (Despedida) y fue escrita en 1932. Permaneció oculta hasta que la descubrió el hijo del autor, Oliver Pretzel, y ha sido ahora publicada por Hanser, convirtiéndose en un fenómeno editorial en Alemania.

Haffner, nacido como Raimund Pretzel, escribió esta novela en octubre y noviembre de 1932, cuando tenía 24 años y en los últimos días de la República de Weimar. Mas tarde se vería obligado a huir de la Alemania nazi junto a su prometida judía, en 1938, y no logró publicarla, en pleno periodo del ascenso de Hitler. Sus intentos editoriales fracasaron y el manuscrito quedó relegado al olvido en un cajón de un viejo escritorio.

Haffner se lo llevó a Londres en 1938 y lo escondió en un compartimento secreto del mueble, pero se lo contó a sus dos hijos, que después de su muerte lo localizaron en la finca familiar. Después de la liberación de Berlín, Haffner regresó y se convirtió en uno de los periodistas más influentes de la postguerra alemana, pero nunca intentó de nuevo publicar su novela de juventud.

Su reciente salida a la luz fue precedida por muchas dudas en el seno de la familia Haffner. Oliver Pretzel, hijo del autor y profesor de matemáticas en Londres, ha confesado que «mi hermana pensaba que la novela no era muy buena» y «yo, al principio, compartía esa opinión, pero al releerla y traducirla al inglés, de repente me di cuenta de lo ingeniosamente construida que está».

Para la crítica alemana, por el contrario, no hubo ninguna duda desde la aparición del texto, calificado como «increíblemente ágil, ligero y vivaz» y «un hermoso libro de chispa juvenil y gran impacto emocional».

Fracaso de Europa

Raimund se despide de París, al igual que el joven Haffner se despedía de una forma de existencia en Alemania. El proceso emocional es el esqueleto sobre el que se construye la historia. Trata de buscar felicidad en la melancolía, según el hermoso epílogo de Volker Weidermann. El personaje de Teddy está inspirado en Gertrude Joseph, la mujer judía de Viena con la que Haffner mantuvo una relación amorosa.

En su celebérrimo libro autobiográfico 'Historia de un alemán', Haffner narra el regreso a la Berlín nazi desde París por última vez en el verano de 1933, trayendo consigo «un aire que se podía respirar, y que se respiraba con avidez». En 'Despedida', ese regreso inminente a una capital alemana sumida en el miedo y la incertidumbre política impregna la novela de una atmósfera de presagio oscuro.

«Al leerlo, uno recuerda también inmediatamente la historia de amor de Kurt Tucholsky 'Rheinsberg' o los textos de Vicky Baum, que son igualmente deslumbrantes y atmosféricamente contados», recomienda el crítico literario alemán Denis Scheck. «Hay un exceso de sentimiento… la intensa tristeza amorosa del alemán guía su voz y el resultado es un lamento emocional que no conoce pausa, en el interminable encadenamiento de recuerdos», juzga también el crítico de 'Frankfurter Allgemeine', Andreas Platthaus, que añade que «conmueve hasta las lágrimas», tanto a causa del amor fracasado como por el fracaso de Europa y Alemania que Haffner intuye ya a esas alturas.

Sebastian Haffner habla de una Alemania que aún no carga sobre sus hombros con la culpa del Holocausto, y este tipo de ingenuidad y ligereza nunca volverá a repetirse en su obra. La crítica Marie Schmidt, en el diario 'Süddeutsche Zeitung', califica la novela como «sorprendentemente lúcida» y destaca su capacidad para capturar el espíritu de una época al borde del abismo que resulta particularmente cercana al lector actual. De ahí, quizá, su éxito. 'Despedida' se ha encaramado sin dificultad al primer puesto en la lista de novelas más vendidas de 'Der Spiegel'. Esta inmediata escalada ha impulsado, además, la preparación de una edición en inglés, traducida personalmente por Oliver Pretzel y que será publicada por Weidenfeld & Nicolson.