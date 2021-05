Muere Francisco Brines a los 89 años El poeta, que hace sólo una semana recibió de manos de los Reyes el premio Cervantes en su casa de Oliva (Valencia), llevaba unos días ingresado tras ser operado de una hernia

Francisco Brines ha fallecido a los 89 años, según han confirmado a ABC fuentes cercanas al poeta. Hace apenas una semanas, Brines tuvo que ser ingresado en un hospital de Gandía (Valencia) para someterse a una operación de hernia, sólo un día después de recibir el premio Cervantes en su casa de Oliva de manos de los Reyes. Don Felipe y Doña Letizia acudieron a entregarle el galardón a su domicilio, ya que, debido a su delicado estado de salud, no pudo celebrarse la tradicional ceremonia de entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el pasado 23 de abril.

Brines nació en Oliva (Valencia) el 22 de enero de 1932. Hijo de agricultores, se licenció en Derecho, Filosofía y Letras Románicas e Historia. El maestro valenciano compaginó siempre su producción poética con su actividad como profesor universitario. Fue lector de Literatura española en la Universidad de Cambridge, y profesor de español en la de Oxford.

Su primer libro, 'Las brasas', apareció en 1959 y con él ganó el premio Adonais de poesía. Tras él, publicó 'Palabras en la oscuridad' (1966), con el que logró el premio Nacional de la Crítica. En 1987, fue reconocido con el premio Nacional de Literatura por 'El Otoño de las Rosas' (1986), uno de sus libros más conocidos y populares, integrado por sesenta poemas escritos a lo largo de diez años.

En 1998, Brines recibió el premio Fastenrath, que otorga la Real Academia Española (RAE), por 'La última costa' (1995), una obra melancólica en la que el poeta recuerda su infancia, desde una orilla apartada, ante la inminencia de un último viaje. Un año después ganó el Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra poética. En abril de 2000 entró en la RAE, donde ocupaba el sillón 'x' en sustitución de Antonio Buero Vallejo, y en el año 2010 recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Poeta intimista

En noviembre del año pasado, Brines ganó el premio Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras hispanas, con el que culminaba una trayectoria de gran éxito. El jurado del galardón destacó, entonces, «su obra poética, que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. Es el poeta intimista de la 'generación del 50' que más ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden».

«Es un premio que no me esperaba, pero lo recibo con mucha alegría. Veo cómo se ha concedido en años anteriores a autores que considero mucho, que tienen mucha solvencia, y estoy muy contento, cómo no», confesó a ABC al conocer la buena nueva. «Esto me asegura que tengo muchos lectores y eso es lo que deseamos los que escribimos poesía, que nos lean como nosotros hemos leído anteriormente, sin pausa y con todos los sentidos puestos a interpretar el contenido de los poemas», aclaraba después. Ya entonces confirmaba que se sentía «físicamente caído». «La poesía me ayuda, es como un salvavidas, me ayuda a tenerme, a pisar arena dentro del mar. La poesía es sanidad y eso es quizás lo más importante de ella».

Era el último integrante vivo de la denominada ‘generación de los cincuenta’, también llamada ‘generación de los niños de la guerra’, de la que también formaban parte poetas como Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Carlos Barral, Claudio Rodríguez, José Agustín Goytisolo, y novelistas como Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Luis Martín Santos, García Hortelano y Luis Goytisolo.

Brines era uno de los poetas más indiscutiblemente emocionantes de la historia de nuestra poesía. No era solo la belleza de su expresión sino también la dimensión sentimental de su palabra poética la que ha seducido durante décadas a miles de lectores. Lúcido, reflexivo, Brines contemplaba el tiempo, la palabra en el tiempo, como diría Machado, consciente de que en su devenir explica lo que somos. Un tiempo que ofrece y niega los deseos, que le hace meditar sobre la naturaleza efímera y duradera del amor, que se vuelca en la memoria para recuperar esos espacios de duración donde pudo atisbar la aurora y el crepúsculo de la felicidad.

Desde su casa en Madrid, en la calle María Auxiliadora, viendo el pinar de la Dehesa de la Villa, o desde su casa en Oliva, Valencia, contemplando los naranjales con el Mediterráneo al fondo, creó una de las obras más esenciales, sobre todo porque es un intenso y constante autorretrato.

La belleza como salvación

Frente al abismo que su maestro Cernuda abrió entre la realidad y el deseo, Brines decidió apurar la realidad, aunque la sabía frágil y efímera. Gozó del mundo, aunque sabía que pronto todo se convertirá en ceniza. El hombre de las noches heroicas de Madrid, de las correrías nocturnas buscando el amor, nos hablaba en sus poemas de que amar un cuerpo joven, contemplar los brillos de la ciudad, el fulgor de un paisaje es todo lo que tenemos, de que en su pasajera belleza está nuestra salvación.

La palabra de Brines, la actitud de Brines siempre estaba cerca de la confidencialidad. La poesía era esa conversación con un amigo. Siempre fue un poeta lento, no solo porque la vida le tenía ocupado en sus días y en sus noches, sino porque concebía la poesía en su sentido más alto. Es difícil encontrar un mal poema en alguno de sus libros. Cada libro fue para él una aventura, quizá la misma aventura contada con el fervor del que la vivió y con las palabras justas por las que podía revivir aquella experiencia. Esto hizo de él un poeta con una obra medida, destilada, donde lo que más conmueve es la belleza de su voz, una voz sumamente personal.

Paso casi todos los días al lado de su casa en Madrid. Miro las ventanas desde donde él veía los campos de Puerta de Hierro y el tumulto de la Complutense. Veo los bancos de la Dehesa donde se llevaba sus libros para leer en ese silencio. No sé qué será de esta casa, de la vida que se dejó aquí, una vida sencilla que solo buscó un fulgor efímero, un día tranquilo y un cuerpo robado a las callejas o bares de la noche. Consiguió lo más difícil: emocionar a su época diciendo quién era él.