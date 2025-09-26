Suscríbete a
ABC Cultural

San Diego Comic-Con de Málaga

Ian Livingstone: «La industria y la sociedad aún subestiman lo que los juegos pueden enseñar»

Desde los libros-juego de 'Fighting Fantasy' hasta Lara Croft y los videojuegos, el cofundador de Games Workshop mantiene vivo su legado, creatividad y pasión que porta desde los años 70

Así ha evolucionado Lara Croft, la heroína de los videojuegos: de estar sexualizada a ser más realista

Ian Livingstone en la San Diego Comic-Con de Málaga
Ian Livingstone en la San Diego Comic-Con de Málaga SSDCM

Carmen Burné

Málaga

Durante la década de 1980, España vivió una auténtica revolución en el ocio juvenil gracias a la llegada de los juegos de rol y los libros-juego. Series como 'Fighting Fantasy', creadas por Ian Livingstone y Steve Jackson, se convirtieron en un fenómeno ... cultural que trascendió fronteras. Estos libros, que combinaban narrativa interactiva con mecánicas de juego de rol, ahora son distribuidos por la editorial Celaeno Books. Su popularidad fue tal que llegaron a convertirse en una herramienta educativa no oficial en muchos colegios, fomentando la lectura y la imaginación entre los jóvenes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app