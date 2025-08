Francis Ford Coppola, ingresado en un hospital de Roma tras una cirugía cardíaca

El director estadounidense Francis Ford Coppola, de 86 años, se encuentra hospitalizado en Roma tras someterse a una cirugía cardíaca programada. Así lo confirmó él mismo anoche a través de una publicación en redes sociales.

«Dada (como me llaman mis hijos) está bien», escribió el cineasta desde el Policlínico Tor Vergata, donde fue intervenido para tratar una condición cardíaca que arrastra desde hace décadas: una fibrilación auricular que le fue diagnosticada hace más de 30 años. La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes. Aunque no siempre grave, puede generar complicaciones si no se trata adecuadamente. En el caso de Coppola, se optó por una intervención mínimamente invasiva mediante catéteres.

Coppola se encontraba el pasado domingo en Portland (Oregón, Estados Unidos) promocionando su última película, 'Megalópolis', y llegó «con máxima discreción» a Italia para someterse a la cirugía. El director de cine visita de forma habitual el país mediterráneo y se encontraba también este verano buscando localizaciones para su próximo proyecto.

Nacido en Detroit en 1939, hijo de inmigrantes napolitanos y visionario del la industria cinematográfica, el legendario cineasta es el responsable de títulos como 'El Padrino', 'Apocalypse Now' o 'Drácula'. A lo largo de su trayectoria ha ganado hasta seis premios Oscar y otros galardones como cinco Globos de Oro y un Premio Badfta.

En 2002 Coppola se alzó con el Premio Especial 50 Aniversario del Festival de San Sebastián, donde al inicio de su carrera logró la Concha de Oro con 'The Rain People' ('Llueve sobre mi corazón', 1969).