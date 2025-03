Cinco meses de ausencia de Pedro Sánchez en la zona cero de la dana

«El Gobierno de España no va a apartar la mirada de Valencia». Estas fueron las palabras que pronunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado 23 de enero tras reunirse con alcaldes de municipios afectados por la trágica dana del 29 de octubre ... . Este pasado sábado se cumplieron cinco meses de la mayor catástrofe natural que recuerda la región y la presión sobre los fallos y los agujeros en la gestión de la emergencia crece al tiempo que la investigación judicial avanza, encaminada en este caso hacia la presunta responsabilidad de la Generalitat. No obstante, durante todo este tiempo, ha emanado con la misma fuerza cierto sentimiento de desamparo respecto a la atención de la figura del líder socialista, que no visita la zona cero desde que el 3 noviembre tuvo que abandonar Paiporta al verse comprometida su seguridad.

«Nuestro primer objetivo es garantizar, con toda humildad, pero con toda convicción, que estamos y estaremos aquí el tiempo que haga falta y con todos los recursos humanos y materiales necesarios», esgrimió Sánchez ante los primeros ediles en una reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno, en el centro de la capital del Turia. Sin embargo, ya han transcurrido 148 días desde la última vez que pisó el suelo de un municipio golpeado por las inundaciones, algo que ha generado críticas y sensaciones de abandono entre afectados, representantes políticos y ciudadanos. Desde el 29 de octubre, el fatídico día de la dana en el que murieron 228 personas, Sánchez ha viajado a Valencia en cuatro ocasiones. La primera, el 31 del mismo mes, para visitar el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), en L'Eliana; y la segunda, el 3 de noviembre cuando se dirigió a Paiporta, la zona cero, para acompañar a los Reyes de España y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, donde fue recibido entre abucheos y protestas por parte de vecinos, lo que obligó a los servicios de seguridad a ordenar su retirada inmediata. Incluso estuvo cerca de recibir el impacto de varios palos y otros objetos antes de marcharse de la localidad de l'Horta Sud. Noticias relacionadas SOSdesaparecidos pide a Mazón su dimisión como representantes de 70 fallecidos por la dana ABC

La juez de la dana encarga un informe a la Guardia Civil sobre las instalaciones y las grabaciones de Emergencias David Maroto Casi tres meses después, el 23 de enero, regresó a Valencia para reunirse con alcaldes afectados y anunciar nuevas inversiones para la reconstrucción, pero no visitó personalmente las zonas afectadas ni se reunió con el presidente Mazón, quien también, en menor medida respecto a Sánchez, ha mantenido cierta prudencia y distancia con los municipios de la dana para evitar posibles altercados y protestas, aunque en su caso sí se ha dejado ver en diferentes ocasiones en campas y carreteras por reparar. Así, estas fueron sus tres visitas gubernamentales, pero viajó a Valencia una cuarta ocasión, el pasado 1 de febrero, para inaugurar el XV Congreso Nacional del PSPV-PSOE, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, donde se materializó la reelección de la ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, Diana Morant, como secretaria general de los socialistas valencianos. Presencia de ministros Todo ello, se ha sentido en la sociedad valenciana como el reflejo de una escasa implicación por parte del presidente, que no ha sido igual por parte de la gran mayoría de sus ministros. En diferentes ocasiones desde el 29 de octubre se han presentado en el territorio dañado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Incluso, desde el Ejecutivo central se ha elogiado la labor de la delegada Pilar Bernabé durante los últimos meses, tanto por su participación en las reuniones del Cecopi como por las múltiples visitas a las zonas afectadas por la barrancaeda para reunirse con vecinos, empresarios y representantes políticos. Tanto que ha ganado protagonismo dentro del partido en detrimento de Morant, por su doble papel de ministra y líder de los socialistas valencianos. En paralelo, la gestión de Sánchez relativa a la dana ha estado marcada, además de por su prolongada ausencia, por las críticas -sobre todo del Gobierno valenciano- de «hinchar los datos» tras contabilizar el dinero del Consorcio de Seguros como una ayuda o subvención, cuando realmente se trata de un «derecho adquirido que se nutre de los pagos que los valencianos han realizado puntualmente a sus respectivas compañías de seguros», según expresó la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. Al respecto, el presidente Mazón exigió este pasado viernes a la administración central que «aclare de una vez» y «cuanto antes» si cobrará impuestos a los afectados por las inundaciones, lo que calificó de «inmoral».«Hay gente que ha perdido hijos y seres queridos y que no se merecerían que llegara el IRPF del año que viene y tener que pagar impuestos», aseveró. Ayudas y funeral de Estado Además, el propio Mazón denunció que la Generalitat sigue sin recibir las ayudas a fondo perdido que solicitó al Ejecutivo central para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, «un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud, residencias, etc». Pero el descontento con Sánchez no sólo es entre administraciones públicas, sino que se agudiza respecto al contacto con las familias de las víctimas y el resto de afectados. Uno de los principales argumentos que esgrimen se basa en su ausencia en la misa solemne en honor a los fallecidos que se celebró el pasado 9 de diciembre en la Catedral de Valencia, a la que sí asistieron los Reyes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el presidente Mazón, así como otros líderes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Jorge Azcón y Juanma Moreno. En cambio, sí asistieron sus ministros Torres, Montero y Morant. Dos días después, el 7 de diciembre, la delegada Pilar Bernabé confirmó que el Gobierno tenía previsto organizar un acto de Estado, una suerte de funeral civil, por las víctimas de la dana, que cinco meses después continúa sin fecha establecida y en el aire. La propia dirigente socialista valenciana apuntó hace un par de semanas que sigue en pie, pero que «la principal misión» pasaba por «encontrar a las tres personas desaparecidas» para «darles paz a sus familias que están cada hora y minuto deseando encontrar el cuerpo». Esta última semana, los juzgados declararon como fallecidas a dos de las tres personas que permanecían desaparecidas por petición de sus familias y el tercer expediente se está tramitando y obtendrá el mismo resultado en los próximos días. No obstante, la Guardia Civil proseguirá con su búsqueda en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME).

