Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
La Complutense se persona en el caso Begoña Gómez porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico

Reabre la galería central del Prado: pintada de azul y con una renovada museografía

Culmina la nueva instalación de las esculturas de los Leoni con la incorporación de las piezas dedicadas al emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal

La galería central del Prado muda su piel... y es azul

Galería central del Prado (sala 26), pintada de azul
Galería central del Prado (sala 26), pintada de azul Museo del Prado

ABC

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Museo del Prado reabre su galería central tras la renovación cromática acometida durante las últimas semanas. Desde este miércoles, los visitantes pueden acceder a este espacio que alberga los grandes lienzos de Tiziano, Tintoretto, Veronés y Rubens con un nuevo fondo azul ... concebido para destacar la arquitectura histórica de Villanueva y el brillante colorido de estas pinturas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app