Suscríbete a
ABC Cultural

Rauschenberg en la Fundación Juan March: pasión por la imagen

Cuarenta años después de celebrar su primera exposición en España, se suma al centenario del nacimiento del artista norteamericano con un proyecto centrado en el uso de la fotografía en su trabajo durante medio siglo

A la Fundación Juan March le sacan los colores

Robert Rauschenberg, trabajando en su estudio de Nueva York
Robert Rauschenberg, trabajando en su estudio de Nueva York foto: Shunk-Kender © J. Paul Getty Trust

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 1985, en su primera exposición en España, la Fundación Juan March mostró el trabajo de Robert Rauschenberg (Port Arthur, Texas, 1925-Captiva, Florida, 2008), que fue bisagra entre el expresionismo abstracto y el pop art. Aquella retrospectiva, con una treintena de obras, ... incluía 'Monogram' (la famosa cabra metida en un neumático). Cuarenta años después, con motivo del centenario del nacimiento del artista norteamericano que fue capaz de pedirle un dibujo a De Kooning para borrarlo, sus obras vuelven a estas mismas salas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app