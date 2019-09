Un nuevo hallazgo arqueológico en Israel podría desvelar la verdadera ubicación de un milagro de Cristo

Cerca del mar de Galilea (Israel) se ha descubierto un mosaico –de 1.500 años de antigüedad– de peces, pájaros y cestas de frutas, flores y barras de pan; se sospecha que podría ser un «testamento» del lugar donde, según relata el Nuevo Testamento, Jesús obró la multiplicación de los panes y los peces. Así lo recogió «The Times of Israel», a raíz de las declaraciones del arqueólogo responsable de las investigaciones, Michael Eisenberg, de la Universidad de Haifa.

El mosaico se encuentra al norte de Israel, en el corazón de la Tierra santa, en una ciudad a la que se le ha bautizado como «Burnt Church» (iglesia quemada), descubierta en 2005; forma parte del sitio arqueológico Hippos, ubicado en una colina con vistas al mar de Galilea. La iglesia fue destruida en el año 700 d. C., pero el suelo con el mosaico sí ha logrado sobrevivir al paso de los siglos gracias a una capa de ceniza.

Los «azulejos» descubiertos podrían plasmar uno de los milagros referidos en el Nuevo Testamento en el que Cristo empleó solo cinco barras de pan y dos pescados para alimentar a 5.000 personas. Su arqueólogo responsable confirmó que había diferentes explicaciones a las descripciones gráficas, pero que no se podía ignorar la similitd con la descripción del Nuevo Testamento, como por ejemplo el mismo número de panes y pescados.

Este «descubrimiento» choca con la existencia de la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces, en Tabgha, en la orilla noroeste del Mar de Galilea. Es a este lugar al que oficialmente se le ha atríbuido tal milagro. A diferencia del nuevo mosaico, la iglesia de Tabgha cuenta con otro, pero dos peces y una cesta con solo 4 barras de pan.

