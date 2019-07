Los arqueólogos afirman que aquí está Betsaida, la ciudad perdida donde nació San Pedro

Betsaida, en la región de Galilea, es una de las ciudades más mencionadas en los evangelios. Allí nacieron los apóstoles San Pedro y San Andrés y allí se cree que Jesús llevó a cabo el milagro de los panes y los peces. No obstante, no hay consenso científico acerca de su localización exacta.

Ahora, un equipo de arqueólogos israelíes han realizado un descubrimiento clave para solucionar el misterio: los restos de un templo bizantino que piensan que se trata de la Iglesia de los Apóstoles. La tradición cristiana señala que fue erigido como homenaje sobre la casa de los hermanos discípulos de Jesús.

Archaeologists claim to have found the Church of the Apostles by Sea of Galilee: A bishop trekking around the lake in 725 saw and described the Church of the Apostles — exactly where this one has been found, archaeologists say https://t.co/xvsMv0O6Y3 Haaretz pic.twitter.com/Kr7r7TXFa0