Suscríbete a
ABC Cultural

creador de 'A dos metros bajo tierra' y 'true blood'

Alan Ball: «Ahora es imposible ver series originales con voces únicas en televisión»

El creador, ganador de un Oscar por 'American Beauty', pasa por el Festival Serializados para hablar de las claves de un sector que parece haber abandonado definitivamente su edad de oro

Análisis de una familia en la era Trump según Alan Ball

Alan Ball
Alan Ball xavi torres-bachetta

Carlos Sala

Barcelona

Cuando Alan Ball era un joven guionista intentando abrirse paso en Hollywood, nadie acababa de tomarle en serio. Iba de reunión en reunión intentando vender sus historias sin éxito. «Una vez me reuní con una actriz muy famosa y le dije que tenía ... una historia perfecta para ella, en que sería una importante marchante de arte. Ella me detuvo y exclamó: '¡o mejor, una jockey profesional!' Claro, por qué no. Qué puedes decir a eso», recuerda. Todo esto cambió de la noche a la mañana cuando 'American Beauty' fue un éxito y le dieron el Oscar a mejor guion original. «Sólo entonces empezaron a escucharme. Decían, no, éste sabe de lo que habla. Mi vida cambió de la noche a la mañana», recuerda Ball en declaraciones a ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app