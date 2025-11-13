Suscribete a
Jeff Bezos ya tiene su cohete reutilizable, el New Glenn: ¿es este el fin del dominio espacial de Elon Musk?

La compañía del también dueño de Amazon, Blue Origin, recupera con éxito la primera etapa de su nuevo lanzador, con el que acaba de enviar también su primera misión a Marte

El New Glenn despegando desde Cabo Cañaveral
Patricia Biosca

Con un año de retraso, un retraso por mal tiempo y otro por culpa de una tormenta solar, la misión ESCAPADE (acrónimo de 'Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers') por fin ha despegado desde Cabo Cañaveral rumbo a Marte. Sin embargo, y pese a ... lo impresionante del proyecto, todos los ojos estaban puestos en el cohete que lo transportaba: el New Glenn. Porque si el lanzador, propiedad de Blue Origin (compañía del magnate Jeff Bezos, también dueño de Amazon), era capaz de regresar su primera etapa sana y salva a la Tierra en una plataforma naval sobre el Atlántico, se erigiría como el nuevo rival del hasta ahora todopoderoso Elon Musk, creador de SpaceX y de los, también hasta ahora, únicos cohetes reutilizables. Y Bezos lo ha conseguido.

