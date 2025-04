Katy Perry lista para su primer viaje con Blue Origin: «He soñado con ir al espacio durante 15 años»

Este lunes se escribe una nueva página en la historia de la exploración espacial con la primera misión de Blue Origin tripulada exclusivamente por mujeres. La misión, denominada NS-31, despegará esta tarde desde el desierto de Texas a las 15:30 hora peninsular española, y contará con la presencia de la reconocida cantante Katy Perry.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Roar' compartió con sus seguidores un vídeo donde expresa su emoción por esta nueva aventura. «He soñado con ir al espacio durante 15 años y mañana ese sueño se convertirá en realidad», escribió. Además, la artista compartió algunos detalles de cómo se llevará a cabo la misión: «La tripulación de Taking Up Space se lanza mañana por la mañana a las 7 a.m. CT y me siento MUY honrada de estar junto a otras 5 mujeres increíbles e inspiradoras mientras nos convertimos en la primera tripulación espacial de vuelo compuesta exclusivamente por mujeres».

Junto a ella, viajarán otras cinco mujeres: Lauren Sánchez, periodista y pareja del Jeff Bezos, propietario de Blue Origin; Aisha Boww, exingeniera espacial de la NASA; Amanda Nguyen, científica e impulsora de derechos civiles; Gayle King, periodista estadounidense; y Kerianne Flynn, productora de cine. Cabe resaltar que, cada una de ellas fue seleccionada personalmente por Sánchez, quien organiza la misión.

La misión NS-31 es el undécimo vuelo tripulado del programa suborbital de Blue Origin y tendrá una duración estimada de 11 minutos, durante los cuales la cápsula superará la línea de Karman, límite reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. En este viaje, las tripulantes podrán experimentar la gravedad cero y contemplar la curvatura del planeta.

Si bien la participación de mujeres en el espacio no es nueva, la diferencia de esta misión es que está compuesta únicamente por mujeres civiles con diversos perfiles, con el objetivo de visibilizar el rol femenino en el ámbito aeroespacial en todos los ámbitos: ciencia, periodismo, cultura y entretenimiento.

En declaraciones anteriores a 'The Associated Press', Katy Perry dejó ver su emoción por esta misión: «Me digo todos los días: 'Eres valiente y audaz. Estás haciendo esto para inspirar a tanta gente, pero especialmente a las jóvenes'». En tanto, Aisha Bowe, quien dejó su carrera en la NASA para fundar su propia empresa tecnológica expresó que: «Espero que mi viaje inspire a los jóvenes de todo el mundo a perseguir sus sueños».

Este nuevo lanzamiento de Blue Origin se suma al auge del turismo espacial impulsado por otras empresas como Virgin Galactic, de la cual sus viajes tiene un precio aproximado de 600 mil dólares.

Este viaje marca otro hito histórico para las mujeres. Desde el vuelo pionero de Valentina Tereshkova en 1963, hasta la primera estadounidense en el espacio, Sally Ride en 1983, la presencia femenina en misiones espaciales ha ido en aumento, especialmente desde los años 80, pero las estadísticas todavía están dominadas por hombres. Con la misión NS-31, Blue Origin y Lauren Sánchez buscan cambiar esa narrativa.