La esponja fue la 'abuela' de todos los animales, y sus nietos abandonaron el mar once veces

¿Cuál fue el primer 'animal' propiamente dicho que existió en la Tierra? ¿Y cómo pasaron después esos animales del medio acuático al terrestre?

José Manuel Nieves

Dos nuevos estudios, uno publicado en 'Science' por un equipo internacional de científicos y otro en 'Nature' bajo la dirección de investigadores españoles, acaban de arrojar luz sobre dos cuestiones fundamentales relacionadas con el origen de la vida: ¿Cuál fue el primer 'animal' ... propiamente dicho que existió en la Tierra? ¿Y cómo pasaron después esos animales del medio acuático al terrestre? Juntos, los dos estudios nos permiten entender mucho mejor cómo fue la compleja evolución de las criaturas que hoy pueblan nuestro planeta y nos obligan a mirar con nuevos ojos nuestra propia historia evolutiva.

