Ya había perros de distinto aspecto hace más de 10.000 años

La diversidad física entre los canes apareció poco después de la domesticación, miles de años antes de que los victorianos moldearan las razas modernas

La variación reflejaba los distintos roles de estos animales en las primeras sociedades humanas: desde la caza y el pastoreo hasta la compañía

La mutación que hizo a los perros pequeños ya estaba en los lobos

Los perros de trineo aparecieron hace 9.500 años en Siberia

¿Qué raza de perros vive más tiempo?

Distintas razas modernas de perros
Distintas razas modernas de perros Adobe Stock
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Chihuahuas que caben en un bolso, carlinos de cara aplastada, bassets de orejas caídas o los 90 kilos del gran danés. La sorprendente diversidad de formas y tamaños de los perros modernos suele atribuirse a la cría intensiva practicada en la era victoriana (mediados y ... finales del siglo XIX), que llevó a una selección de rasgos como ojos grandes y redondeados y hocicos cortos. Sin embargo, un nuevo estudio publicado este jueves en la revista 'Science' sugiere que los canes comenzaron a presentar una morfología diversa hace unos 10.800 años, durante los primeros momentos de la domesticación.

