Un 'tornado' de galaxias: detectan la mayor estructura giratoria jamás vista en el Universo

Se trata de 14 galaxias cercanas ricas en hidrógeno, dispuestas en una delgada línea de unos 5,5 millones de años luz de largo y 117.000 años luz de ancho, que se asienta a su vez en el interior de un filamento cósmico mucho mayor, de 50 millones de años luz de largo y que contiene más de 280 galaxias. Y todo ello girando de forma sincronizada

José Manuel Nieves

Bajo la dirección de la Universidad de Oxford, un equipo internacional de investigadores acaba de localizar una 'finísima' cadena de galaxias girando de forma sincronizada en el interior de un filamento cósmico. El hallazgo, recién publicado en 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society', ... supone todo un desafío a las teorías actuales.

