Un 'tornado' de galaxias: detectan la mayor estructura giratoria jamás vista en el Universo

Bajo la dirección de la Universidad de Oxford, un equipo internacional de investigadores acaba de localizar una 'finísima' cadena de galaxias girando de forma sincronizada en el interior de un filamento cósmico. El hallazgo, recién publicado en 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society', ... supone todo un desafío a las teorías actuales.

Los filamentos cósmicos son las estructuras más grandes conocidas del Universo: vastas formaciones en forma de 'ríos' de galaxias y materia oscura que forman lo que los expertos consideran como el 'andamiaje' del Universo. Pero hay más. Los filamentos también actúan como 'autopistas' por las que la materia, y el momento angular (la cantidad de movimiento de rotación de un objeto) fluyen hacia las galaxias.

«Lo que hace excepcional a esta estructura -afirma Lyla Jung, autora principal del estudio- no es solo su tamaño, sino la combinación de la alineación del giro y el movimiento rotacional. Puedes compararlo con la atracción de tazas de té en un parque temático. Cada galaxia es como una taza de té giratoria, pero toda la plataforma -el filamento cósmico- también gira. Este movimiento dual nos ofrece una visión poco común de cómo las galaxias obtienen su giro a partir de las estructuras más grandes en las que viven.»

Esas 'tazas de té' girando dentro de una 'plataforma' que también gira es, esencialmente, lo que han conseguido observar los autores del nuevo estudio. Y resulta que esa estructura es algo que no debería estar ahí, o al menos no comportándose de esa manera según las teorías en vigor. Se trata, de hecho, de una de las mayores estructuras giratorias jamás reportadas en la historia de la astronomía, y nos dice claramente que nuestra comprensión sobre cómo se 'encienden' los movimientos en el Universo primitivo podría estar incompleta.

Durante su investigación, los autores encontraron 14 galaxias cercanas ricas en hidrógeno, dispuestas en una delgada línea de unos 5,5 millones de años luz de largo y 117.000 años luz de ancho, que se asienta a su vez en el interior de un filamento cósmico mucho mayor, de 50 millones de años luz de largo y que contiene más de 280 galaxias.

Sorprendentemente, muchas de estas galaxias parecen girar en la misma dirección que el propio filamento, muchas más de las que lo harían si el patrón de giro fuera, simplemente, algo aleatorio.

La 'telaraña' cósmica

Si pudiéramos salir de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y alejarnos lo suficiente como para observar el Universo a gran escala, veríamos que las galaxias no están esparcidas aleatoriamente por el espacio, sino que se alinean en estructuras muy definidas, larguísimos 'hilos' que se cruzan por todas partes, como si se tratara de una descomunal tela de araña tridimensional.

Como auténticos 'ríos de luz' los filamentos conectan entre sí a los grandes cúmulos de galaxias, los 'nudos' de la 'telaraña'. Y a sus lados dejan inmensos vacíos oscuros, donde las galaxias escasean o no existen en absoluto. Dentro de los filamentos, que juntos forman el 'andamiaje' del Universo, todo se mueve: la materia fluye y alimenta a las galaxias y las galaxias avanzan atraídas por la inmensa gravedad de los grandes cúmulos de los nodos.

Pero no solo eso. El nuevo estudio sugiere que por lo menos algunos de estos filamentos son mucho más dinámicos de lo que se creía, hasta el punto de que se comportan como una especie de 'tornados cósmicos'.

Un movimiento imprevisto

Según los investigadores, lo más asombroso no es la línea de 14 galaxias y 5,5 millones de años luz en sí, sino la forma en que esa línea se mueve. Porque esta cadena de galaxias no flota a la deriva sino que, como se ha dicho, está incrustada dentro de un filamento mucho mayor, que contiene más de 280 galaxias y se extiende por casi 50 millones de años luz.

Lyla Jun y su equipo se dieron cuenta de ese giro al comprobar que las galaxias a un lado de la 'columna vertebral' del filamento se alejaban de nosotros, mientras que las del otro lado se acercaban. Un patrón que, en astronomía, es la firma inconfundible de la rotación.

Los cálculos indican que la velocidad de rotación de este gigante es de unos 110 kilómetros por segundo. Puede parecer poco si lo comparamos con la velocidad de la luz (300.000 km/s), pero resulta difícil imaginar cuánta energía se necesita para hacer rotar una columna de materia de 50 millones de años luz de largo. See trata, de hecho, de una cantidad de momento angular (el impulso de giro) absolutamente colosal. ¿Pero de dónde sale?

Una brecha en la teoría

Aquí es donde la cosa se complica y surgen las contradicciones. En el modelo estándar de la cosmología, las estructuras grandes crecen por colapso gravitatorio. Cuando la materia, impulsada por la gravedad, cae hacia un centro, puede empezar a girar (como el agua al irse por el desagüe), pero esto suele ocurrir a escalas 'pequeñas', como es el caso de una galaxia individual o, como mucho, de un reducido cúmulo de ellas. Pero que un filamento entero, que es una de las estructuras más grandes que existen, tenga una rotación coherente y organizada, sugiere que hay mecanismos de transferencia de momento angular que aún no hemos terminado de entender.

El hallazgo, de hecho, implica que el entorno a gran escala (la telaraña cósmica) tiene una influencia directa y poderosa sobre la vida 'íntima' de las galaxias individuales. No son islas solitarias, sino 'bailarinas' que siguen una coreografía precisa, dictada por el escenario gigante en el que actúan. Todo lo cual, escriben los investigadores, «desafía los modelos actuales y sugiere que las estructuras cósmicas pueden influir en la rotación de las galaxias con más fuerza o durante más tiempo de lo que se pensaba».

Fósiles del Big Bang

Otro aspecto fascinante del estudio es la naturaleza misma de las galaxias implicadas. Los astrónomos utilizaron datos del radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica, uno de los instrumentos más potentes del mundo y precursor del futuro SKA (Square Kilometre Array). Y gracias a eso pudieron detectar el tenue brillo del hidrógeno neutro.

El hidrógeno es el combustible primordial para formar estrellas. Y el hecho de que estas galaxias estén repletas de gas y formen una estructura sin demasiado caos interno indica que estamos ante un sistema joven, casi virgen. Es decir, que no ha sido perturbado por colisiones violentas todavía.

Como señala la Madalina Tudorache, coautora del estudio, «este filamento es un registro fósil de los flujos cósmicos. Nos ayuda a reconstruir cómo las galaxias adquieren su giro y crecen con el tiempo». Es como encontrar un dinosaurio perfectamente conservado en el hielo; nos permite ver las condiciones del Universo temprano directamente en nuestro 'vecindario' cósmico actual.

Estas galaxias ricas en hidrógeno actúan como trazadores, como el tinte que un médico inyecta en una vena para ver el flujo sanguíneo. Y los astrónomos las utilizan para que nos muestren cómo la materia ordinaria es canalizada a través de los oscuros pasillos de la red cósmica para acabar formando las estrellas y planetas que vemos hoy.

Futuros proyectos, como el telescopio espacial Euclid de la ESA o el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, elaborarán mapas con miles de millones de galaxias para entender la energía y la materia oscuras. Para lo cual utilizan una técnica llamada 'lente gravitacional débil', que mide cómo la gravedad distorsiona ligeramente la forma de las galaxias de fondo. Pero si las galaxias tienen una tendencia natural a alinearse y girar junto a sus filamentos (como sugiere este estudio), eso podría introducir un error sistemático en los datos. Es decir, que podríamos malinterpretar las señales de la materia oscura.

Parece ser, pues, que vivimos en un Universo mucho más dinámico y conectado de lo que creíamos. Y que incluso las estructuras más gigantescas que hay en él giran y se mueven al compás de una danza de la que nosotros, desde nuestro pequeño planeta, acabamos de darnos cuenta.