Suscribete a
ABC Premium

Retiran a un cosmonauta ruso de una misión a la estación espacial por supuesto espionaje a las naves de Elon Musk

Oleg Artemyev supuestamente tomó imágenes de los motores de las naves de la compañía SpaceX mientras se preparaba en EE.UU. para su viaje a la Estación Espacial Internacional, que debía producirse el próximo mes de febrero

Tres astronautas chinos regresan a Tierra tras quedar atrapados una semana en el espacio por el impacto de basura espacial

El cosmonauta ruso Oleg Artemyev en una de sus estancias en la ISS
El cosmonauta ruso Oleg Artemyev en una de sus estancias en la ISS nasa
Patricia Biosca

Patricia Biosca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque pueda parecer una noticia de la Guerra Fría, lo cierto es que esta trama, que también podría ser todo un thriller de espionaje, se ha desarrollado en los últimos días. Oleg Artemyev, uno de los cosmonautas más veteranos de Roscosmos, acaba de ser retirado ... de la misión Crew-12 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) por, supuestamente, violar normas de seguridad nacional de Estados Unidos, según ha adelantado el medio ruso de investigación 'The Insider'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app