Retiran a un cosmonauta ruso de una misión a la estación espacial por supuesto espionaje a las naves de Elon Musk

Aunque pueda parecer una noticia de la Guerra Fría, lo cierto es que esta trama, que también podría ser todo un thriller de espionaje, se ha desarrollado en los últimos días. Oleg Artemyev, uno de los cosmonautas más veteranos de Roscosmos, acaba de ser retirado ... de la misión Crew-12 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) por, supuestamente, violar normas de seguridad nacional de Estados Unidos, según ha adelantado el medio ruso de investigación 'The Insider'.

La historia arranca con un comunicado bastante escueto de Roscosmos, la agencia espacial rusa. Artemyev, de 54 años y con 560 días acumulados en órbita, sería sustituido en la misión por su compañero Andrei Fedyayev debido a un «traslado a otro puesto». A priori, un movimiento que podría parecer poco sospechoso, pero al que no nos tienen acostumbrados las agencias espaciales, pues para cada misión tripulada a la ISS suelen necesitarse años de preparación.

No obstante, 'The Insider' asegura que la razón real es mucho menos burocrática: Artemyev habría fotografiado documentación y componentes técnicos de SpaceX durante su entrenamiento en Hawthorne (California) la semana pasada, para luego exportar ese material sensible desde su propio teléfono. Una jugada que, de confirmarse, chocaría frontalmente con la ITAR, la férrea normativa estadounidense que regula la difusión de tecnología con posibles aplicaciones militares.

«Mis contactos confirman que hubo una violación y que se ha iniciado una investigación interdepartamental», asegura el analista de lanzamientos Gregory Trishkin al medio ruso. «Retirar a alguien de una misión a dos meses del despegue sin una explicación clara es una señal indirecta… pero contundente. Es difícil imaginar que un cosmonauta experimentado incurra por accidente en algo así».

La acusación no viene sola: un canal ruso de Telegram especializado en vuelos espaciales, 'Yura, perdóname!', sostiene que Artemyev incluso habría fotografiado motores y otros elementos de alta sensibilidad tecnológica dentro de las instalaciones de SpaceX.

Ni la NASA ni SpaceX han respondido de momento a las solicitudes de aclaración.

El caso llega, además, en un contexto ya tenso: Artemyev fue protagonista involuntario en 2022, cuando Roscosmos difundió imágenes suyas en la ISS sosteniendo banderas de territorios separatistas prorrusos en Ucrania, un gesto que tanto la NASA como la ESA criticaron abiertamente por convertir la ISS en una plataforma de propaganda política.

Una situación complicada para Roscosmos

A esta sacudida diplomático-espacial se suma un nuevo contratiempo para Roscosmos en casa. El jueves, el lanzamiento aparentemente impecable de la Soyuz MS-28 desde el cosmódromo de Baikonur dejó tras de sí un problema considerable: la única plataforma operativa de Rusia para vuelos tripulados a la ISS se vino abajo en la fosa de llamas durante el despegue.

Roscosmos confirmó por la noche que la estructura sufrió daños en «varios elementos» tras la inspección de rutina posterior al lanzamiento. Añaden que este tipo de deterioros «pueden aparecer después del despegue» y que se trata de un procedimiento habitual en la práctica internacional. Nada de pánico, aseguran. Pero lo cierto es que la plataforma es vital para preparar los propulsores antes de cada misión y su ausencia pone en jaque la continuidad del calendario ruso.

El comunicado apunta que ya se evalúan los daños y que cuentan con los repuestos necesarios para reparar la estructura «próximamente». No obstante, el periodista Anatoly Zak, especializado en el programa espacial ruso, es menos optimista: calcula que las reparaciones podrían alargarse hasta dos años y que quizá sea necesario «rescatar hardware duplicado» del histórico Sitio 1, hoy sin uso, o de otras instalaciones.

No está claro si Rusia dispone de otra plataforma capaz de sostener los lanzamientos hacia la estación. Sobre el papel, aún queda una misión de carga Progress prevista para diciembre, aunque el incidente añade más incertidumbre a un programa ya tocado por recortes y desgaste.

En el horizonte, la Crew-12 de SpaceX sigue oficialmente programada para el 15 de febrero. Volarán Andrei Fedyayev (el sustituto de Artemyev), la francesa Sophie Adenot y dos astronautas aún por anunciar. Aunque, con el clima actual entre Washington y Moscú, lo de «todo bajo control» empieza a sonar más como un mantra que como una realidad.