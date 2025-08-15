Suscribete a
ABC Premium

¿Quién construyó estas herramientas hace 2,6 millones de años?

Nuestros antiguos antepasados no solo usaban herramientas de piedra, sino que planificaban su construcción, recorriendo largas distancias en busca del material necesario. La identidad de los constructores, sin embargo, sigue siendo un misterio

Herramientas de hace un millón de años reabren el misterio sobre los 'hobbits' indonesios

¿Quién construyó estas herramientas hace 2,6 millones de años?
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace apenas unos días, ABC informaba del hallazgo en el Valle de Afar, en Etiopía, de una especie desconocida que vivió hace 2,8 millones de años y que altera lo que sabemos sobre la evolución humana. Y ahora, en un nuevo estudio recién aparecido ... en 'Science Advances', otro equipo de científicos acaba de anunciar que, en esa misma época y a algo más de mil km de distancia, en Kenia, tanto nuestros lejanos antepasados como quizá también otras especies no relacionadas con nosotros eran capaces no solo de usar herramientas de piedra para un gran número de tareas, sino de planificar su construcción y recorrer largas distancias para hacerse con los materiales necesarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app