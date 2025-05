La forma de cuidar tus uñas en casa (también si tienes esmaltado)

El confinamiento por coronavirus está sirviendo a muchos para cuidarse física y psíquicamente, pero especialmente la primera. Y en los cuidados físicos no solo hacemos alusión al deporte , que es un hecho que los entrenadores personales han ganado más alumnos virtuales de los que tenían antes, sino que los cuidados de belleza también están en auge. Además de dejar de lado el maquillaje, también han aumentado las aplicaciones de cremas tanto en manos como en rostro para evitar que la piel se reseque.

Pero... ¡Mucho ojo! Poner constantemente las manos bajo el grifo también puede dañar a las uñas ... «De la misma forma que el lavado repetido de las manos afecta a la piel , también lo hace a la uña. Inmersiones repetidas en agua producen una hidratación y deshidratación de la uña que a la larga favorecen su debilitamiento , la descamación a modo de capas en la zona distal (onicosquicia) y la rotura del borde libre de la uña», explica la Dra. Lourdes Navarro, dermatóloga miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. En cambio, «usando un jabón suave», tal y como aconseja el Dr. Ramón Vila-Rovira, fundador del Instituto Vila-Rovira de Madrid, disminuye los daños.

Cocinar sin guantes es otro de los factores que puede estar debilitando tus uñas... Tal y como explica la dermatóloga Lourdes Navarro, «todas las alteraciones en las uñas pueden perturbar la realización de las tareas cotidianas del día a día, y esta situación parece ser más frecuente y más evidente en aquellas personas que hacen las tareas domésticas y cocinan sin guantes ».

Consejos para tener unas uñas sanas

Como el resto de nuestro cuerpo, las uñas también se nutren de nuestra alimentación , y su fuerza y presencia visual dependerá también de ello. «Las uñas necesitan vitaminas, al igual que ocurre con el pelo y la piel. Por ello, es fundamental una buena alimentación, completa y variada», dice el Dr. Vila-Rovira. Lourdes Navarro, de la AEDV, añade que, además, habría que utilizar guantes para las tareas domésticas y para cocinar, así como «aplicarse regularmente cremas emolientes específicas para las uñas, evitar cambiar la estética de la uña con esmaltes de larga duración o gel y las uñas gel y porcelana ».

¿Me pinto las uñas o no?

Parece tentador coger la caja de esmaltes e ir probando nuevos colores (más primaverales) sobre nuestras uñas estos días no solo para entretenernos, también para vernos mejor. Sin embargo, los dermatólogos aconsejan darles un respiro y dejarlas sin pintar durante un tiempo . «Ya que estamos en casa, hay que aprovechar para mejorar la oxigenación y respiración de las uñas . Es el momento ideal para cuidar al máximo su salud, al igual que ocurre con la piel de la cara, donde debemos evitar utilizar maquillaje durante estos días. El confinamiento, al no estar expuestos tanto tiempo al aire y al sol, nos permitirá tener una piel y unas uñas más saludables», aconseja la miembro de la AEDV Lourdes Navarro. El Dr. Vila-Rovira reafirma sus palabras: «Hay que darles un respiro siempre, pero ahora tal vez sea el mejor momento ya que disponemos de más tiempo para el cuidado de la piel y las uñas con más tranquilidad».

Cuidado de las uñas en casa. Adobe Stock

¿Y si tengo esmaltado permanente?

Aunque suene contradictorio, el esmaltado, si es permanente, debería seguir en tus uñas durante el confinamiento por una sencilla razón: su gruesa capa protege tu uña . Si sigues en Instagram al colectivo instagramer, verás que en su mayoría han optado por quitarse el esmaltado y hacerse ellas mismas uno nuevo o dejarlas sin esmalte. Los expertos en dermatología coinciden en su respuesta: si es permanente, mejor que permanezca.

«Las personas que lleven las uñas con esmalte gel o permanente en estos momentos de confinamiento deberían dejárselo . En estos casos, con esta situación de pandemia en la que tenemos que lavarnos muchas veces las manos, este esmalte evitaría o actuaría como un 'film protector' frente a la deshidratación que se produciría por el contacto repetido con el agua. Por ello, es mejor dejarlo que retirarlo», dice Lourdes Navarro, y no recomienda que la gente se pinte las uñas con esmalte gel o permanente mientras el aislamiento continúa. «Al disponer de más tiempo y tener acceso a la compra on line del material para realizar este tipo de procedimientos estéticos es posible que algunas personas se vean más tentadas a intentar probar a hacerse un esmaltado de gel, porcelana... Esto es lo que no recomendamos ni queremos que se haga», advierte.

