Nueve recetas de tartas y postres saludables sin levadura

Si el aislamiento por coronavirus ha sacado a relucir el repostero que llevas dentro pero te ha pillado sin levadura en casa (y tampoco la encuentras en el supermercado), estás de suerte porque hay cientos de postres que se pueden hacer sin necesidad de este agente de fermentación. No es que haya un desabastecimiento de levadura en los comercios es que el confinamiento ha hecho que se hayan agotado temporalmente las existencias debido a la elaboración de cientos de recetas, postres y bizcochos por parte de todos aquellos que en los últimos días no han dudado en poner sus manos en la masa para hornear. Al igual que se puede hacer pan en casa con masa madre, también existe la posibilidad de crear laboriosos (y otros que no tanto) postres o meriendas sin levadura.

Así que no te preocupes si el confinamiento te ha pillado sin reservas; en Instagram y en ABC Bienestar puedes encontrar verdaderas delicias no solo para mantener activa tu mente mientras dure este retiro casero, sino también para buscar nuevas soluciones si en el supermercado no hay el ingrediente que creías indispensable. Nutricionistas y reposteros han publicado sus recetas fáciles y deliciosas para endulzar estos amargos días que estamos viviendo.