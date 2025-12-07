El nutricionista Pablo Ojeda, muy claro con el consumo del huevo en la dieta y su relación con el colesterol: «Tu organismo...»

El huevo es uno de los alimentos más completos que existe. Destaca por la gran cantidad de nutrientes que contiene. Es rico en vitaminas, minerales, agua y proteínas.

La lista de beneficios que aporta es infinita. Contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares ... y de la vista, favorece el desarrollo del cerebro y promueve el aumento de masa muscular. Por todo ello, la mayoría de expertos recomiendan incorporar este producto en la dieta diaria.

Sin embargo, el huevo siempre ha tenido detractores. Son muchos los que consideran que su consumo regular es perjudicial para la salud porque contribuye a un aumento del colesterol. Pero, ¿que hay de cierto en esta afirmación?

El huevo y su relación con el colesterol

El conocido nutricionista Pablo Ojeda se ha pronunciado al respecto y ha sido muy claro sobre si las personas deben comer huevo de manera habitual.

El experto señala que este alimento «no sube el colesterol en sangre». «Este colesterol es muy bueno. Es como decir que si como uña me crecen las uñas», indica.

Ojeda afirma que el huevo tiene grasa, pero «es insaturada». «Para que nos hagamos una idea, es la que tiene el aceite de oliva virgen extra», aclara.

El nutricionista explica por qué su consumo es tan importante. «La característica es que tiene los nueve aminoácidos esenciales. Son imprescindibles porque tu organismo no es capaz de generarlos por sí mismo. Por lo tanto, necesitas tomarlo de fuera», comenta.

¿Cuántos huevos debe comer una persona?

Por otro lado, Pablo Ojeda ha revelado cuántos huevos son recomendables que una persona coma. El nutricionista ha sido tajante con su respuesta: «Tranquilamente uno o dos al día. Trae alegría. Comed».