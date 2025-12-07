Suscribete a
ABC Premium

El nutricionista Pablo Ojeda, muy claro con el consumo del huevo en la dieta y su relación con el colesterol: «Tu organismo...»

El experto ha dado su opinión sobre este alimento y ha revelado si realmente aporta beneficios para la salud

El nutricionista Pablo Ojeda, muy claro con el consumo del huevo en la dieta y su relación con el colesterol: «Tu organismo...»
El nutricionista Pablo Ojeda, muy claro con el consumo del huevo en la dieta y su relación con el colesterol: «Tu organismo...» Pexels
Inés Romero

Inés Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El huevo es uno de los alimentos más completos que existe. Destaca por la gran cantidad de nutrientes que contiene. Es rico en vitaminas, minerales, agua y proteínas.

La lista de beneficios que aporta es infinita. Contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares ... y de la vista, favorece el desarrollo del cerebro y promueve el aumento de masa muscular. Por todo ello, la mayoría de expertos recomiendan incorporar este producto en la dieta diaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app