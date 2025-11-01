Suscribete a
ABC Premium

El alimento que Antonio Banderas ha dejado de consumir a sus 60 años: «Desde que tuve el percance con el corazón...»

El reconocido actor malagueño ha modificado algunos de sus hábitos alimenticios para cuidar su salud

Antonio Banderas señala el alimento que evita desde que cumplió los 60
Antonio Banderas señala el alimento que evita desde que cumplió los 60 Eduardo San Bernardo

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La alimentación es uno de los factores más importantes para gozar de una buena salud. Lo que comemos influye directamente en nuestro bienestar y, en ocasiones, ciertos alimentos pueden convertirse en un riesgo si no se consumen con moderación. Esto es ... algo que sabe bien Antonio Banderas, uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional. Tras sufrir un pequeño infarto en Londres en 2017, el malagueño tuvo que replantearse algunos de sus hábitos y adoptar una alimentación más saludable. En una entrevista con 'Men´s Health', ha revelado los alimentos que ha reducido drásticamente en su dieta para cuidar su corazón y evitar un nuevo susto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app