El mítico Antonov AN-225, el avión más grande del mundo, vuelve a estar activo

La primera noticia la tuvimos el 25 de marzo en la cuenta de Twitter de Antonov Company. Tras año y medio de inactividad, sometido a una meticulosa revisión, el avión más grande del mundo, el Antonov AN-225, volvía a levantar el vuelo. Esa pista la siguieron varios medios especializados en aviación. No en vano este recuerdo de los años 80 tiene casi tantos seguidores como grande es esta máquina de volar.

El AN-225 es el avión más pesado y grande en servicio construido en el mundo. Mide 84 metros de largo, tiene 88 metros de envergadura y pesa 175 toneladas sin cargamento ni combustible. Su diseño fue concebido para transportar el transbordador Burán y otros componentes del programa espacial soviético. El primero de estos aviones se completó en 1988. Había planes para construir muchos más An-225, pero se frustraron ante la caída de la Unión Soviética y el fin del programa de transbordadores.

En 2016 se reactivó un proyecto que parecía muerto, con la colaboración de Ucrania y China. Ese año realizó un vuelo a Perth, Australia, donde fue recibido por 20.000 entusiastas, como una estrella del fútbol o del rock.

Desde entonces, apenas se ha sabido nada del AN-225. Los aficionados a la aviación especulan que en esta época necesitada de grandes volúmenes de suministros de emergencia, el Mriya (sueño, en ucraniano) puede volver a tener un papel relevante.

#AN225 performs test flights after modernization. In particular, the Ukrainian-made power plant control system was installed on the aircraft#avgeek@AirlinesAntonovpic.twitter.com/IM3qDGPuQz