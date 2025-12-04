Suscribete a
ABC Premium

La Sierra Morena de Sevilla, un oasis entre dehesas de encinas y alcornoques

Los sevillanos descubrieron este enclave durante la pandemia del COVID y se dieron cuenta de las posibilidades turísticas de este oasis natural

Ocho kilómetros de cuevas bajo uno de los pueblos más bonitos de España

Vía Verde de la Sierra Morena de Sevilla a su paso por Cazalla
Vía Verde de la Sierra Morena de Sevilla a su paso por Cazalla JAVIER CARRIÓN

JAVIER CARRIÓN

Sevilla

Cazalla de la Sierra, quizás el pueblo más icónico de esta Sierra Norte, alcanzó fama en los siglos XIX y XX por sus destilerías de anís. La cercanía de las explotaciones minerales de la comarca provocó que se levantarán 16 fábricas ... de aguardiente de la ciudad (67 marcas diferentes) y que muchos de los mineros recibieran parte de su salario con este alcohol que 'aliviaba' la dureza de su trabajo bajo tierra. Hoy sólo quedan dos activas, El Clavel y Miura. La tradición de consumir anís seco y dulce ha menguado incluso en esta ciudad y se vende más el licor de guindas. Miura, por ejemplo, produjo el año pasado 580.000 botellas de este último aguardiente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app