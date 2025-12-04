La Sierra Morena de Sevilla, un oasis entre dehesas de encinas y alcornoques

Cazalla de la Sierra, quizás el pueblo más icónico de esta Sierra Norte, alcanzó fama en los siglos XIX y XX por sus destilerías de anís. La cercanía de las explotaciones minerales de la comarca provocó que se levantarán 16 fábricas ... de aguardiente de la ciudad (67 marcas diferentes) y que muchos de los mineros recibieran parte de su salario con este alcohol que 'aliviaba' la dureza de su trabajo bajo tierra. Hoy sólo quedan dos activas, El Clavel y Miura. La tradición de consumir anís seco y dulce ha menguado incluso en esta ciudad y se vende más el licor de guindas. Miura, por ejemplo, produjo el año pasado 580.000 botellas de este último aguardiente.

Noticia Relacionada Descubre en Arnedo las Cuevas de los Cien Pilares, la Capadocia española FRAN CONTRERAS Son el mayor, y más fascinante, conjunto de grutas rupestres de nuestro país

Dejando a un lado esta actividad industrial, Cazalla se enorgullece de su patrimonio artístico encabezado por la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, mitad templo mitad fortaleza, que guarda en una de sus torres la huella de un cañonazo de la última Guerra Civil española. En Cazalla la consideran la 'catedral de la Sierra Morena' por sus enormes dimensiones. También destacan otros monumentos interesantes como la iglesia y el palacio de San Benito, donde se organizan reuniones profesionales; el convento barroco de San Francisco, el ayuntamiento, enclavado en el antiguo Convento de San Agustín, que también se convirtió en destilería durante un tiempo, y el convento de la Madre de Dios del siglo XVI.

iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Cazalla; destilería Miura; e interior del palacio de San Benito JAVIER CARRIÓN

Una fecha ideal para visitar Cazalla desde 2018 es en noviembre de cada año porque se celebran en la ciudad unas jornadas teatralizadas que conmemoran el retiro de Felipe V en esta localidad serrana durante el verano de 1730 por indicación de su esposa Isabel de Farnesio. Fueron tres meses que aliviaron los males y dolencias mentales del primer Borbón español gracias al aire puro y a las bondades naturales de la zona. Felipe V trasladó a toda su corte, 1956 personas y 760 mulas, lo que obligó a vaciar la ciudad de vecinos y ocupar otras villas serranas para instalar a toda la expedición. Se cuenta que el monarca había convertido la noche en día y el día en la noche, invirtiendo el orden de las funciones, incluidas las gastronómicas, de palacio. Hoy una placa cerámica instalada en la plaza del Concejo recuerda esos hechos históricos.

El aislamiento de la Cartuja de Cazalla

No se puede abandonar Cazalla de la Sierra sin visitar en las afueras el monasterio de la Cartuja que fue erigido sobre una antigua mezquita del siglo VIII. Lo ocuparon, primero, los jerónimos en el siglo XV y más tarde los cartujos hasta que la desamortización de Mendizábal en 1836 provocó su abandono. El edificio convertido en una granja acabó siendo un corral de ovejas y tras pasar por varios propietarios la familia Bourquin lo adquirió.

Carolina Bourquin, hija de Jacques Bourquin, lo restauró para transformarlo en un magnífico alojamiento rural donde también se celebran bodas, eventos para avistar las estrellas, convenciones y otras reuniones y retiros de yoga con sesiones de medicina natural, tanto en su gran nave central, con capacidad para 350 invitados, como en otros patios y estancias del monasterio.

El núcleo más poblado de la Sierra Norte es Constantina y fue Alfonso XII quien le otorgó su condición de 'ciudad' en 1916. En su interior destacan el barrio de la Morería, su castillo que perteneció a Córdoba hasta 1253 y la iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación, declarada Monumento Nacional, con su torre de cinco plantas; fuera de su casco urbano vale la pena visitar los Pozos de la Nieve, un rústico edificio que cumplía la función de fabricar el hielo que se consumía en la capital sevillana. Hoy es un encantador alojamiento. También en su término municipal han proliferado las fincas de reses bravas como la de Dolores Aguirre o las que tuvieron Antonio Ordóñez y Juan Antonio Ruiz Espartaco.

Imagen panorámica de Constantina con su castillo JAVIER CARRIÓN

El Cerro del Hierro es, sin duda, un área con un rico patrimonio geológico y minero con rocas de edades muy antiguas que muestran 700 millones de la historia de la Tierra. Impresionan estas formaciones rocosas producidas por la acción de la atmósfera y el agua, como la del Cerro del Hierro, un paisaje kárstico más viejo que el del famoso Torcal de Antequera, que se puede disfrutar a 5 kilómetros de San Nicolás del Puerto.

Cerro del Hierro JAVIER CARRIÓN

El inicio de su explotación se remonta a la época romana y estuvo en funcionamiento, aunque de forma discontinua, hasta 1985. De esta mina se extrajeron las bolsas de mineral de hierro que se emplearon en el Puente de Triana, el puente de hierro más antiguo de España, y algunos creen incluso en estas tierras que también partieron para ser utilizadas en la construcción de la Torre Eiffel, pues la mina estuvo dirigida a finales del siglo XIX por ingenieros y gestores llegados de Escocia y se sabe que el hierro era enviado en grandes cantidades desde el puerto de Santander hacia la Europa más septentrional. En la actualidad se puede recorrer este Monumento Natural, perteneciente al Geoparque Sierra Norte de Sevilla, a pie o en bicicleta por una ruta verde que se adentra en las galerías y túneles excavados en sus rocas y que permite descubrir la vegetación que ha crecido a través de sus calizas visibles.

Cascadas del Huéznar JAVIER CARRIÓN

Entre sauces, fresnos, chopos y olmos otro paisaje sorprende en esta Sierra Morena Sevillana, en la ribera del Huéznar, sus cascadas. En este lugar se pueden contemplar los remansos de las pozas y las cascadas de travertino que se precipitan a través de un mágico bosque de galería muy denso. Se prohíbe el baño en estas aguas cristalinas, pero si está autorizado en la playa fluvial de San Nicolás del Puerto. El espacio ha sido declarado Monumento Natural y está solo diez minutos en coche del Cerro de Hierro.