El destino al que puedes volar desde Sevilla este octubre por 47 euros ida y vuelta

Si estás buscando una escapada de otoño sin vaciar tu cartera, este octubre tienes una oportunidad que no puedes dejar pasar. Y es que puedes volar a Milán desde Sevilla por precios realmente baratos. Gracias a la aerolínea Ryanair, puedes conseguir billetes de ida y vuelta a partir de 47 euros, una opción perfecta para quienes quieren aprovechar un fin de semana para recorrer la ciudad, disfrutar de su cultura y hacer algunas compras.

Milán, mucho más que moda y diseño

Milán es famosa por ser la capital italiana de la moda y el diseño, pero la ciudad ofrece mucho más: desde la imponente Catedral de Milán (Duomo), hasta la elegante galería Vittorio Emanuele II, pasando por joyas artísticas como «La Última Cena» de Leonardo da Vinci. Pasear por el barrio de Brera o disfrutar de un café en Navigli mientras el otoño tiñe los canales de tonos cálidos, es una experiencia que merece la pena.

Además, octubre es un momento ideal para visitar la ciudad, ya que las temperaturas son muy agradables, hay menos turistas que en verano y la luz natural es perfecta para recorrer sus calles y admirar su arquitectura sin prisas.

Fechas y precios de ida y vuelta que no puedes dejar pasar

Y es que Ryanair ofrece vuelos directos desde Sevilla a Milán con tarifas realmente baratas durante este mes de octubre. Para la ida:

29 y 30 de octubre: desde 20 euros.

17, 24, 26 y 27 de octubre: desde 22 euros.

Si buscas un plan de fin de semana, los viernes 17 y 24 de octubre son ideales, ya que te permiten salir el viernes y regresar el domingo, disfrutando de un fin de semana completo sin necesidad de días libres extra.

Para la vuelta, las opciones son:

Domingo 19 de octubre: desde 60 euros, lo que hace que un viaje ida y vuelta desde el 17 cueste 82 euros.

Domingo 26 de octubre: desde 25 euros, convirtiéndose en la opción más económica, con un total de ida y vuelta por solo 47 euros.

Reservar con antelación es fundamental para asegurarte los mejores precios. No olvides tener en cuenta los costes adicionales de Ryanair, como equipaje facturado o selección de asiento, para que el precio final siga siendo tan económico como parece. Una vez en Milán, moverse por la ciudad es sencillo y económico, gracias al metro, tranvías y bicicletas compartidas.

Un viaje corto, pero lleno de experiencias

Aunque sea solo un fin de semana, Milán puede ofrecerte multitud de planes para hacer en dos días. Desde explorar mercados locales y probar la auténtica cocina italiana, hasta asistir a un espectáculo en La Scala o pasear por sus calles, cada momento vale la pena. Además, viajar en otoño significa menos aglomeraciones, más comodidad y fotos más espectaculares para llevarte de recuerdo.

Este octubre, Milán está más cerca que nunca desde Sevilla, y por precios que difícilmente volverás a ver este año. Con vuelos de ida desde 20 euros y la posibilidad de un viaje completo por tan solo 47 euros, puedes disfrutar de una escapada cultural, romántica o simplemente un descanso bien aprovechado. Con estos precios, solo tienes que reservar tu vuelo y empezar a planear tu escapada a Milán.

