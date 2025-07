La ciudad favorita de Sharon Stone en España está en Andalucía

Sharon Stone no solo es una de las actrices más icónicas de Hollywood, también es una gran viajera. Y si hay un destino en España que la dejó completamente rendida, ese es Sevilla. Según National Geographic, la estrella de Instinto Básico quedó tan fascinada con la capital andaluza que no pudo dejar de compartir fotos y vídeos durante su visita hace unos años a la ciudad.

Su estancia comenzó en uno de los hoteles más emblemáticos de Sevilla: el Hotel Alfonso XIII. Bien conocido por acoger durante décadas a estrellas del cine, la música o la realeza, fue allí donde Sharon Stone grabó sus primeras imágenes de la Giralda. Según National Geographic, desde ese hotel, tan cerca de los Reales Alcázares, la Catedral y el barrio de Santa Cruz, la actriz empezó un recorrido sin prisas, más interesada en dejarse sorprender por la ciudad que en encerrarse en actos de gala.

Un paseo sin prisas por calles que nunca decepcionan

Su ruta la llevó por la calle San Fernando, atravesando jardines y llegando a la Plaza de España. Lugar habitual para paseos tranquilos, reuniones de amigos o tardes de sol, la plaza se convirtió, a través de la cámara de Stone, en escaparate mundial. «Fijaos en los azulejos, cada uno representa una región», contaba mientras grababa cada banco de cerámica, detalle que, aunque forme parte del paisaje diario, no deja de asombrar a quien la visita.

No faltó la referencia cinéfila. La Plaza de España ha aparecido en sagas como Star Wars o Juego de Tronos, pero Stone prefirió centrarse en lo que realmente la conquistó: la belleza de sus detalles y la tranquilidad de un lugar que siempre sorprende, incluso a quienes pasan por allí a menudo.

No todo fueron monumentos. Según National Geographic, Sharon Stone ya había descubierto el tapeo sevillano cuando rodó Sangre y Arena en los 80 junto a Antonio Flores. Y años después, al volver, no dejó pasar la ocasión de sentarse a la mesa. Los bares concretos no trascendieron, pero no faltaron tapas de carrillada, espinacas con garbanzos, croquetas y solomillo al whisky.

Santa Cruz, escenario perfecto

El recorrido de Sharon Stone por Sevilla culminó en el barrio de Santa Cruz. Según detalla National Geographic, se perdió por sus callejuelas estrechas, entre casas blancas y balcones repletos de geranios. Calles que serpentean y que, en cada esquina, esconden plazas como la de Doña Elvira, rincones como el Callejón del Agua o los Jardines de Murillo.

Santa Cruz forma parte de la vida de la ciudad, como la Catedral, el Archivo de Indias o el Real Alcázar, todos declarados Patrimonio de la Humanidad. Espacios que, aunque conocidos de sobra, siguen sorprendiendo a quienes los miran con ojos curiosos, como hizo Sharon Stone durante aquellos días.

Y es que la actriz prefirió pasear y grabar Sevilla a encerrarse en fiestas privadas. En sus vídeos, se respiraba la tranquilidad de quien disfruta de una ciudad a su ritmo, observando cada detalle. Años después de aquella visita, sus imágenes siguen circulando por redes, recordando que Sevilla siempre deja huella.