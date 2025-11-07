A la venta por 21,6 millones de euros la antigua casa de Diane Keaton en Beverly Hills

En los últimos años de su vida Diane Keaton fue conocida no solo por la gran actriz que era, sino también por su afición a la decoración de interiores. La intérprete de Annie Hall se dedicaba a comprar inmuebles, reformarlos y darles un buen ... lavado de cara para ponerlos después a la venta. De hecho, el pasado mes de marzo lanzó al mercado una exquisita propiedad en Brentwood, aunque quitó el cartel de 'se vende' poco antes de su muerte.

Ahora, el mercado inmobiliario de Beverly Hills suma una vivienda que perteneció a Keaton, una espectacular casa de estilo neocolonial que llegó a ser portada de Architectural Digest y que apareció en numerosos reportajes de diseño en diferentes medios. La actriz la compró en 2007 por 8,1 millones de dólares y se la vendió tres años después al productor Ryan Murphy, quien la vendió en 2021 por 16,5 millones de dólares a sus actuales propietarios que, actualmente, piden 25 millones de dólares (unos 21,68 millones de euros al cambio actual). Su venta está a cargo de la compañía The Beverly Hills Estates.

La zona exterior ofrece piscina, jacuzzi y hasta una cancha de baloncesto the beverly hills estates

Ubicada en la emblemática Roxbury Drive del barrio de Flats, ofrece en sus 780 metros cuadrados de espacio habitable repartidos en dos plantas un total de seis dormitorios y nueve cuartos de baño. La suite principal, situada en el segundo piso, dispone de chimenea, dos baños, vestidor y balcones con vistas al patio y los jardines. Así mismo, hay una pequeña casita independiente perfecta para invitados que suma una habitación y un cuarto de baño extra.

Diseñada originalmente por Ralph Flewelling en la década de 1920, esta vivienda fue totalmente renovada por la artista incorporando comodidades contemporáneas, pero preservando su elegancia histórica, un trabajo que realizó junto a su diseñador favorito Stephen Shadley. Destacan sus techos altos con vigas vistas, puertas con arcos, detalles de hierro forjado, suelos de madera noble y terracota y grandes ventanales que inundan de luz natural los interiores.

Uno de los dormitorios, la cocina y el vestíbulo-biblioteca de esta exquisita vivienda The beverly hills estates

Entre las diferentes estancias de la mansión están: un vestíbulo de entrada que se ha transformado en una biblioteca con techos abovedados, una sala de estar con chimenea de piedra, sofás y una mesita de mármol que se abre a una zona de comedor con una gran mesa de madera con capacidad para ocho comensales y a una cocina con gabinetes de color blanco, encimeras de mármol, electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable e isla central con espacio extra de almacenaje y fregadero, una oficina, un gimnasio y una bodega.

Por otro lado, destaca su coqueto patio interior con una fuente con azulejos de colores y varias áreas de comedor y descanso al aire libre, así como a una galería semicerrada con un original banco-columpio. La zona exterior, por su parte, incluye una piscina con jacuzzi, un área de juegos con una pequeña cancha de baloncesto, zona de césped con una fuente y otra de descanso con sofás y, por último, una amplia zona de para aparcar.