A la venta por 6,9 millones la casa de Brooklyn del actor de Stranger Things David Harbour

La vivienda de cuatro plantas dispone de cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, patio trasero con sauna y piscina y una decoración interior un tanto excéntrica

A la venta por 21,6 millones de euros la antigua casa de Diane Keaton en Beverly Hills

Así es la casa de David Harbour y Lilly Allen que ha salido a la venta en Brooklyn
Así es la casa de David Harbour y Lilly Allen que ha salido a la venta en Brooklyn compass-instagram
Rocío Jiménez

El actor de la exitosa serie de Stranger Things, David Harbour, ha sido recientemente noticia por su sonado divorcio de la cantante Lilly Allen. Así pues, no es de extrañar que la pareja esté deshaciéndose de todo aquello que tienen en ... común. Entre sus pertenencias está una vivienda situada en una de las manzanas más codiciadas de Carroll Gardens, en el corazón de Brooklyn. El 381 de Union Street, que ha salido al mercado bajo la empresa inmobiliaria Compass, se vende por una cifra de 8 millones de dólares (unos 6,9 millones de euros al cambio actual). 

