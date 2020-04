No son guapos, pero su estilo los ha convertido en los más atractivos

Hablar de belleza no es nada fácil, puesto que, por mucho que se intente ser objetivo, al final siempre acaba saliendo a la luz el punto de vista de cada uno. En la cultura griega este concepto fue uno de los más estudiados, estableciendo precisamente ellos cuáles deberían ser los cánones ideales basándose en las proporciones áureas. Pero lejos de lo que se plasme en el papel, a la hora de definir la hermosura, las imperfecciones y rasgos que marcan la diferencia son los que determinan que resulte atractiva. Y es que no hay nada más cierto eso de que la actitud lo es todo, quedando claro que no siempre tener las facciones perfectas significa ser el más guapo.

Ya sea por su acertada visión a la hora de mantener ese halo de misterio que tanto gusta, su actitud despreocupada frente a la vida o su atrevimiento con las diferentes tendencias, en el panorama VIP podemos encontrar numerosos ejemplos para demostrarlo.

